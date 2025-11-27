Lukošiūtę su porininke Egipte sustabdė neutralių atlečių duetas

Pirmajame sete lietuvė su porininke neturėjo „break pointų“ ir pralaimėjo 2 savo padavimų serijas. Antrajame sete A. Lukošiūtė su L. Alhussein Abdel Aziz visiškai perėmė iniciatyvą ir įteikė varžovėms „riestainį“. „Neutralios atletės“ šiame sete iššvaistė visus 3 „break pointus“.
Pratęsimo pradžioje lietuvė su egiptiete žaidė sėkmingai (2:0, 3:1), bet vėliau pralaimėjo atkarpą net 0:6 (3:7) ir nebeatsitiesė.
Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
24-erių A. Lukošiūtė (WTA-675) Egipte dar tęs vienetų varžybas, kurių ketvirtfinalyje žais būtent prieš L. Alhussein Abdel Aziz (WTA-464).
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
