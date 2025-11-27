 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lukošiūtę su porininke Egipte sustabdė neutralių atlečių duetas

2025-11-27 21:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 21:18

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Andrė Lukošiūtė su egiptiete Lamis Alhussein Abdel Aziz per 1 valandą 25 minutes 3:6, 6:0, [7:10] pralaimėjo prieš neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Andrė Lukošiūtė su egiptiete Lamis Alhussein Abdel Aziz per 1 valandą 25 minutes 3:6, 6:0, [7:10] pralaimėjo prieš neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.

0

Pirmajame sete lietuvė su porininke neturėjo „break pointų“ ir pralaimėjo 2 savo padavimų serijas. Antrajame sete A. Lukošiūtė su L. Alhussein Abdel Aziz visiškai perėmė iniciatyvą ir įteikė varžovėms „riestainį“. „Neutralios atletės“ šiame sete iššvaistė visus 3 „break pointus“.

Pratęsimo pradžioje lietuvė su egiptiete žaidė sėkmingai (2:0, 3:1), bet vėliau pralaimėjo atkarpą net 0:6 (3:7) ir nebeatsitiesė.

Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

24-erių A. Lukošiūtė (WTA-675) Egipte dar tęs vienetų varžybas, kurių ketvirtfinalyje žais būtent prieš L. Alhussein Abdel Aziz (WTA-464).

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

