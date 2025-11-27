 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė Egipte užsitikrino vietą ketvirtfinalyje

2025-11-27 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 15:30

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) per 1 valandą 35 minutes 6:3, 6:1 pasiekė pergalę prieš egiptietę Nadą Fouad (WTA-989).

Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Egiptietė mačą pradėjo geriau (0:2), bet lietuvė greitai atstatė pusiausvyrą (2:2). Penktajame geime pasipylė N. Fouad dvigubos klaidos ir A. Lukošiūtė perėmė iniciatyvą bei vėliau nesunkiai laimėjo setą. Antrajame sete egiptietė iššvaistė visus 4 „break pointus“, o A. Lukošiūtė laimėjo 2 varžovės padavimų serijas ir susikrovė pergalingą pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvė užsitikrino 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje A. Lukošiūtės lauks dvejetų partnerė egiptietė Lamis Alhusein Abdel Aziz (WTA-464).

A. Lukošiūtė Egipte dalyvauja ir dvejetų varžybose, kur su egiptiete L. Alhusein Abdel Aziz jau iškopė į ketvirtfinalį. Ten jos bandys nugalėti neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

