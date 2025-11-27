Andrė Lukošiūtė Egipte užsitikrino vietą ketvirtfinalyje

Egiptietė mačą pradėjo geriau (0:2), bet lietuvė greitai atstatė pusiausvyrą (2:2). Penktajame geime pasipylė N. Fouad dvigubos klaidos ir A. Lukošiūtė perėmė iniciatyvą bei vėliau nesunkiai laimėjo setą. Antrajame sete egiptietė iššvaistė visus 4 „break pointus“, o A. Lukošiūtė laimėjo 2 varžovės padavimų serijas ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Lietuvė užsitikrino 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje A. Lukošiūtės lauks dvejetų partnerė egiptietė Lamis Alhusein Abdel Aziz (WTA-464).
A. Lukošiūtė Egipte dalyvauja ir dvejetų varžybose, kur su egiptiete L. Alhusein Abdel Aziz jau iškopė į ketvirtfinalį. Ten jos bandys nugalėti neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!