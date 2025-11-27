Lietuvos rankinio lygoje – nesustabdomi lyderiai ir kosminis vartininkų žaidimas

Čempionų titulą ginantys Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai 37:21 (20:9) sutriuškino šeštoje vietoje esantį HC „Vilnių“ ir iškovojo jau aštuntą pergalę iš tiek pat galimų.
Jau rungtynių pradžioje „Dragūnas“ svečius pribloškė spurtu 6:0. Sužaidus vos 17 min. uostamiesčio komandos pranašumas tapo dviženklis 12:2 ir šeimininkai neleido varžovams priartėti iki pat finalinės sirenos.
Varžovams nepramušama siena tapo klaipėdiečių vartininkas Benediktas Pakalniškis, atrėmęs daugiau negu pusę varžovų metimų – net 28-is iš 49-ių (57 proc.).
„Visi laurai vartininkui, nes jis šiandien buvo tarsi iš kosmoso. Būtent vartininkas nustatė varžybų toną ir mums beliko tik bėgti į greitą puolimą ir pelnyti įvarčius. Tas mums irgi sekėsi gan gerai nuo pat rungtynių pradžios ir palaikėm tokį ritmą iki rungtynių pabaigos“, – sakė rezultatyviausiai „Dragūno“ gretose žaidęs Deividas Virbauskas.
D. Virbauskas nugalėtojams pelnė 8 įvarčius, Paulius Čėsna įmetė 5 įvarčius, Laurynas Simonavičius, Arvydas Bučius ir Artūras Budraitis – po 4.
„Vilniaus“ ekipai Giedrius Sveklas ir Vaidas Drevinskas pelnė po 4 įvarčius, M. Lapinskas įmetė 3 įvarčius. Nuo dar didesnio sutriuškinimo svečius gelbėjo vartininkas Ignotas Vazinskas, atrėmęs 16-a metimų iš 52-iejų (31 proc.).
Pergalių seriją pratęsė ir antroje vietoje esantys Vilniaus „Šviesos“ rankininkai. Sostinės komanda namuose po permainingos kovos 31:26 (13:12) įveikė autsaiderę Varėnos „Ūlą“.
Rungtynes geriau pradėjo 5:1 į priekį išsiveržusi „Ūla“. Nors ir sunkiai įsibėgėjusi „Šviesa“ dar pirmame kėlinyje persvėrė rezultatą 12:11. Antro kėlinio pradžioje varėniškiai trumpam buvo susigrąžinę pranašumą 14:13, bet vėliau vilniečiai perėmė iniciatyvą ir laimėję atkarpą 5:0, nutolo negrįžtamai.
„Sunki pergalė, bet ir varžovas yra sunkus. „Ūla“ šį sezoną yra labai patobulėjusi komanda, kurios visi varžovai prisibijo ir ją gerbia. Tai parodė ir šis susitikimas. Rungtynių pradžia buvo labai sunki, bet mūsų komanda antrame kėlinyje parodė daugiau charakterio ir užsikūrus garvežiukui bei išnaudojus varžovų klaidas, persvėrėme rezultatą bei pabėgome“, – komentavo „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.
Nugalėtojams Domantas Ivanauskas pelnė 7 įvarčius, Alanas Bogdiunas – 6, Skirmantas Plėta – 5, Ernestas Stvolas – 4. „Šviesos“ vartininkai Matas Pranckevičius atrėmė 11-a metimų iš 24-ių (46 proc.), Giedrius Morkūnas – 10-imt iš 22-iejų (45 proc.).
„Ūlos“ komandai 9 įvarčius pelnė į antrą vietą rezultatyviausių LRL rankininkų sąraše pakilęs Deivas Eidukonis, 6 įvarčius įmetė Arnas Narijauskas.
Atkakliausios rungtynės vyko Dzūkijos sostinėje, kur penktą vietą užimanti Alytaus „Varsa-Stronglasas“ po dramatiškos kovos 30:29 (17:20) įveikė turnyrinės lentelės kaimynę Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą.
Labai rezultatyviai vykusio pirmo kėlinio pabaigoje svečiai įgijo trijų įvarčių persvarą 20:17, o iškart po pertraukos dar padidino 21:17. Įpusėjus antram kėliniui šeimininkai išlygino rezultatą 23:23, o iki susitikimo pabaigos likus žaisti 4 min. atitrūko trimis įvarčiais 29:26. Nors pasvaliečiai kovojo iki pat pabaigos, alytiškiams pavyko apsiginti nuo paskutinės varžovų atakos ir „Varsa-Stronglasas“ šventė pergalę minimaliu skirtumu.
„Abi komandos buvo vertos pergalės. Pirmą kėlinį labai prastai gynėmės ir prasileidome daug įvarčių. Gynyba buvo mūsų didžiausia bėda. Po pertraukos pakeitėme gynybos sistemą ir su gynyba susitvarkėme, bet pradėjome buksuoti puolime. Pergalę lėmė tai, kad vyrai kovojo iki pat pabaigos“, – teigė Alytaus komandos treneris Egidijus Petkevičius.
Trečią pergalę iš eilės iškovojusiai „Varsa-Stronglasas“ komandai Nedas Buronko pelnė 7 įvarčius, Gabrielius Civinskas, Tadas Stankevičius ir Manvydas Lazauskas – po 4. Alytiškių vartininkas baltarusis Arestas Mahiliavetsas atrėmė 15-a metimų iš 35-ių (43 proc.).
Pasvalio ekipai ukrainietis Oleksandras Kasajus pelnė 8 įvarčius, Modestas Štarolis – 7, Titas Janušonis – 4.
LRL lyderiai „Dragūno“ rankininkai per 8 rungtynes surinko 16 taškų ir keturiais taškais lenkia rungtynėmis mažiau sužaidusią artimiausią persekiotoją „Šviesą“. Trečioje vietoje esantis Kauno „Granitas-Karys“ turi 7 taškus po 7 rungtynių.
Toliau rikiuojasi po 6 taškus iškovojusios „Pieno žvaigždės“, „Varsa-Stronglasas“ ir „Vilnius“. Paskutinėje vietoje su 3 taškais yra „Ūlos“ komanda.
