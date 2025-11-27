 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

„UTMA 15“ svėrimų procedūra: Egidijus Kavaliauskas ir Samuelis Molina pasiruošę pagrindinei vakaro kovai

2025-11-27 15:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 15:25

Jau artėjantį penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks grandiozinis kovos menų turnyras „UTMA 15“, kurio pagrindinėje dvikovoje 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų) susikaus su EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempionu 26-erių metų ispanu Samueliu Molina (32-3-1, 15 nokautų), ginsiančiu savo titulą varžovo teritorijoje.

Oficiali „UTMA 15“ turnyro dalyvių svėrimo procedūra | UTMA nuotr.

Jau artėjantį penktadienį Kauno „Žalgirio" arenoje įvyks grandiozinis kovos menų turnyras „UTMA 15", kurio pagrindinėje dvikovoje 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine" Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų) susikaus su EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempionu 26-erių metų ispanu Samueliu Molina (32-3-1, 15 nokautų), ginsiančiu savo titulą varžovo teritorijoje.

0

Ketvirtadienį įvyko oficiali svėrimų procedūra, kurioje nesklandumų neužfiksuota ir visi turnyre dalyvausiantys kovotojai pasiekė sutartą svorio ribą.

Tikslių kovotojų svorių organizacija kol kas neskelbia, tačiau ketvirtadienį nuo 18.00 val. įvyks ceremoniniai svėrimai, kurių metu bus įvardinami ir kovotojų svoriai.

„UTMA 15“ turnyre įvyks ir dvi kovos dėl UTMA titulų: nuo pat organizacijos įkūrimo joje kovojantis Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (5-5 UTMA) kovos dėl svorio kategorijos iki 77 kg čempiono titulo su Mantvydu Peredniu (4-2 UTMA), tuo tarpu dėl UTMA svorio kategorijos iki 86 kg pagal kikbokso taisykles čempiono titulo kausis organizacijos absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) ir latvis Ričards Ozols (0-1 UTMA).

Iki šiol UTMA organizacija turi keturis čempionus – svorio kategorijos iki 63,5 kg – Dovydas Levickis, iki 67 kg – Vitas Karosas, iki 75 kg – Nikola Cvetkovičius, o iki 81 kg – Mindaugas Narauskas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Samuelis Molina ir Egidijus Kavaliauskas | „Stop“ kadras
Kavaliausko vadybininkas užkūrė intrigą dėl galimos kitos kovos: laukia akistata su Stanioniu?
Egidijus Kavaliauskas, Samuelis Molina ir Borisas Heredia | „Stop“ kadras
Prieš titulinę kovą Kaune – užtikrintas Kavaliauskas ir ašaromis pratrūkęs varžovo treneris
Egidijus Kavaliauskas ir Samuelis Molina | Instagram.com nuotr
Samuelis Molina žada įveikti Egidijų Kavaliauską Kaune: „Galiu pranokti jį visais aspektais“ (1)

