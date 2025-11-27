„UTMA 15“ svėrimų procedūra: Egidijus Kavaliauskas ir Samuelis Molina pasiruošę pagrindinei vakaro kovai

Ketvirtadienį įvyko oficiali svėrimų procedūra, kurioje nesklandumų neužfiksuota ir visi turnyre dalyvausiantys kovotojai pasiekė sutartą svorio ribą.
Tikslių kovotojų svorių organizacija kol kas neskelbia, tačiau ketvirtadienį nuo 18.00 val. įvyks ceremoniniai svėrimai, kurių metu bus įvardinami ir kovotojų svoriai.
„UTMA 15“ turnyre įvyks ir dvi kovos dėl UTMA titulų: nuo pat organizacijos įkūrimo joje kovojantis Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (5-5 UTMA) kovos dėl svorio kategorijos iki 77 kg čempiono titulo su Mantvydu Peredniu (4-2 UTMA), tuo tarpu dėl UTMA svorio kategorijos iki 86 kg pagal kikbokso taisykles čempiono titulo kausis organizacijos absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) ir latvis Ričards Ozols (0-1 UTMA).
Iki šiol UTMA organizacija turi keturis čempionus – svorio kategorijos iki 63,5 kg – Dovydas Levickis, iki 67 kg – Vitas Karosas, iki 75 kg – Nikola Cvetkovičius, o iki 81 kg – Mindaugas Narauskas.
