Kurtinaitis dar neturi atsakymo dėl Tubelio: „Lietuvių pareiga atstovauti Lietuvos rinktinei“

Vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis teigė, kad lieka su 11 žaidėjų ir Ąžuolo Tubelio turbūt nacionalinėje komandoje nebus ne tik šiame mače, bet ir sekmadienį Klaipėdoje rungtynėse su italais.
„Tikėjomės 16 valandą išskristi, bet dėl įvykio oro uoste turėjome važiuoti į Kauną, kas atėmė laiko. Kartais tokių dalykų įvyksta. Gaila komandos, nes reikėjo poilsio, bet nakties užteko“, – sakė treneris.
– Kokio lietuvių bendruomenės palaikymo tikitės?
– Žinau, kad bus ir žinau, jog laukia. Nežinau, kiek jų bus, bet palaikymas tikrai bus.
– Kas svarbiausia šiame mače?
– Nieko daug per dvi dienas nespėjome padaryti. Yra naujų žaidėjų, todėl pakartojome, ką darėme čempionate, nes nemanau, kad vasarą buvo blogai. Dabar bus kiti išpildytojai, bet išlieka mūsų braižas, noras ir kovingumas. Svarbu yra gynyba „vienas prieš vieną“, norime greitai pereiti iš gynybos į puolimą. Tikiuosi, kad pavyks tai šiandien įgyvendinti.
– Galbūt jau aišku dėl Tubelio?
– Manau, kad per daug koncentruojamės į tuos dalykus. Esu sakęs, kad žaisime su tais, kuriuos surinksime. Tikslai mūsų nesikeičia. Ąžuolas mums buvo labai reikalingas. Jo klausimas, gal nėra išspręstas, dar tikiuosi. Neplanavome jo turėti Londone. Jis žaidžia Eurolygoje geriausią karjeros krepšinį, bet jam 23-eji ir neturėtų būti pernelyg sudėtinga sužaisti už Lietuvą vieną mačą namuose. Lietuvių pareiga yra žaisti rinktinėje.
– Kiek yra vilties, kad sekmadienį jis žais?
– Gal nereikėtų spėlioti. Jeigu bus – džiaugiuosi, jeigu ne – žaisime be jo.
– Kokie yra jo argumentai?
– Ąžuolas yra po operacijos, jam skauda Achilus, žaidžia daug minučių yra vienas „Žalgirio“ lyderių. Suprantu ir klubo norą, kad jis pailsėtų, nes turi 3–4 laisvas dienas. Pats treniravau Eurolygos klubą, kur 6 žaidėjai buvo Rusijos rinktinėje, bet niekada jų nestabdžiau. „Žalgiryje“ irgi sprendimas buvo paliktas Tubeliui. Iš pradžių jis sakė „taip“, bet vėliau – sudvejojo. Tikiuosi, kad gal dar apsigalvos.
