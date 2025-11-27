Aiški britų sudėtis mačui su Lietuva

Paskelbta, kad sudėtyje su lietuviais britai turės vos 10 žaidėjų. Tiesa, dvyliktuko nesurinks ir lietuviai – versis su 11 atletų.
Britų sudėtis: Gabrielis Olaseni, Kayne‘as Henry Mccalla, Aminas Adamu, Luke‘as Nelsonas, Jelani Watsonas Gayle‘as, Jubrile‘as Belo, Akwasi Yeboah, Myle‘as Hessonas, Carlas Wheatle‘as, Danas Akinas.
Susitikimas prasidės 21.30 val.
The list is in ✍️— Great Britain Basketball (@gbbasketball) November 27, 2025
Tickets are available to purchase on the Ticketmaster website- don’t miss out 🇬🇧#GBbasketball pic.twitter.com/G7zqs18CnA
