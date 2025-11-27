 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Aiški britų sudėtis mačui su Lietuva

2025-11-27 14:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 14:11

Ketvirtadienį Pasaulio taurės atrankos rungtynėse Didžiosios Britanijos rinktinė priims Lietuvos krepšininkus.

M.Hessonas gins rinktinės garbę (FIBA Europe nuotr.)

Ketvirtadienį Pasaulio taurės atrankos rungtynėse Didžiosios Britanijos rinktinė priims Lietuvos krepšininkus.

0

Paskelbta, kad sudėtyje su lietuviais britai turės vos 10 žaidėjų. Tiesa, dvyliktuko nesurinks ir lietuviai – versis su 11 atletų.

Britų sudėtis: Gabrielis Olaseni, Kayne‘as Henry Mccalla, Aminas Adamu, Luke‘as Nelsonas, Jelani Watsonas Gayle‘as, Jubrile‘as Belo, Akwasi Yeboah, Myle‘as Hessonas, Carlas Wheatle‘as, Danas Akinas.

Susitikimas prasidės 21.30 val.

