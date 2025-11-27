Testas: ką žinai apie Egidijų Kavaliauską?

Profesionaliame ringe E. Kavaliauskas ne kartą stojo į kovą prieš geriausius planetos boksininkus, tačiau ar žinote, iš kur atsirado jo garsioji „Mean Machine“ pravardė ir kokie faktai slepiasi už jo karjeros statistikos?
Metame jums iššūkį! Paruošėme jums 10 klausimų testą, kuris patikrins jūsų žinias apie vieną garsiausių Lietuvos boksininkų istorijoje.
Nieko nelaukite, pasitikrinkite savo žinias teste ir pasidalinkite rezultatu komentaruose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!