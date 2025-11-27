 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Testas: ką žinai apie Egidijų Kavaliauską?

2025-11-27 14:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 14:54

Lietuvos vardas profesionalų bokso ringe skamba nedažnai, tačiau jau lapkričio 28-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks istorinė kova, kurioje Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų) sieks iškovoti EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą, kuris priklauso 26-erių metų ispanui Samueliui Molina (32-3-1, 15 nokautų).

Egidijus Kavaliauskas | Organizatorių nuotr.

0

Profesionaliame ringe E. Kavaliauskas ne kartą stojo į kovą prieš geriausius planetos boksininkus, tačiau ar žinote, iš kur atsirado jo garsioji „Mean Machine“ pravardė ir kokie faktai slepiasi už jo karjeros statistikos?

Metame jums iššūkį! Paruošėme jums 10 klausimų testą, kuris patikrins jūsų žinias apie vieną garsiausių Lietuvos boksininkų istorijoje.

Nieko nelaukite, pasitikrinkite savo žinias teste ir pasidalinkite rezultatu komentaruose.

Egidijus Kavaliauskas | Organizatorių nuotr.
Egidijus Kavaliauskas: apie Crawfordą, neteisingą pralaimėjimą priešo teritorijoje bei nuomonę apie Dirkstį ir Rimkų

