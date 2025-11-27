Tomas Ražanauskas prieš paskutinį metų testą išskyrė ryškiausią favoritą

Primename, kad lietuvės šeštadienį Estijoje žais su šios šalies moterų rinktine. Susitikimas vyks 14 valandą, jį tiesiogiai stebėti galėsite portale LRT.lt.
Lietuvaitės pasirengimą stovyklai pradėjo pirmadienį Kaune, o pirmos treniruotės metu mintimis pasidalino rinktinės treneris Tomas Ražanauskas.
„Džiugu, kad turime galimybę vėl kartu susirinkti, turime savaitinį ciklą ir ruošiamės draugiškoms rungtynėms prieš Estijos rinktinę. Džiugu matyti visas merginas susirinkusias, čia Lietuvoje turėsime dvi treniruotes, vėliau keliausime į Estiją ir ten surengsime dar dvi.
Treniruotės padės susipažinti su viena nauja žaidėja [Athena Diachenko – red.], prisijungs ir Emilija Giržutaitė, kurios keletą stovyklų neturėjome“, – mintimis dalinosi treneris.
Įdomu tai, kad likus keletui dienų iki rungtynių buvo pakeista jų vieta. Pagal pirminį planą susitikimas turėjo vykti uždarame manieže, tačiau dabar dvikova perkelta į atvirą aikštę lauke.
„Planas buvo žaisti manieže, bet visai neseniai gavome žinių, kad yra nesklandumų su aikšte, tad žaisime lauke. Aišku, mums tai nieko nekeičia, treniruojamės vis tiek manieže, svarbiausia, kad stovykla praeitų be traumų, tai ir yra esminė užduotis.
Gali būti vėsiau, bet futbolas žaidžiamas bet kokiu oru, reikia tik tinkamai apsirengti, pasiruošti, visoms sąlygoms bus vienodos“, – šyptelėjo strategas.
Papasakojo jis ir apie pasaulio čempionato atrankos pirmo etapo burtus. Priminsime, kad jie Lietuvos rinktinę suvedė į vieną grupę su Bosnijos ir Hercegovinos, Lichtenšteino ir tos pačios Estijos rinktinėmis.
„Kalbant apie burtus, Bosnija ir Hercegovina yra turbūt tokia ryškiausia favoritė, o visos kitos komandos, manau, yra vienodo pajėgumo ir visos galime kovoti dėl antros vietos“, – kalbėjo T. Ražanauskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!