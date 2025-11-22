Favoritų pranašumą pripažinę „Šviesos“ rankininkai pasitraukė iš Europos taurės turnyro

Atsakomosiose rungtynėse savo aikštelėje „Šviesa“ po atkaklios kovos pralaimėjo „Runar“ komandai 33:36 (17:19).
Prieš savaitę Norvegijoje vykusias pirmas rungtynes varžovai laimėjo 36:30, todėl vilniečiams namuose reikėjo revanšo bent šešiais įvarčiais.
Rungtynių pradžioje griausmingas šeimininkų palaikymas neišmušė svečių iš vėžių ir „Runar“ išsiveržė į priekį 4:1. Tačiau netrukus „Šviesa“ ne tik išlygino 5:5, bet ir persvėrė rezultatą 9:7. Prieš pertrauką svarstyklės vėl persisvėrė varžovų naudai 17:19.
Iškart po pertraukos vilniečiai pasivijo varžovus 19:19, bet persilaužimo pasiekti nepavyko. Šeimininkai liko be kelio traumą gavusio vieno lyderių Tado Rasakevičiaus ir įpusėjus antram kėliniui norvegai atitrūko keturiais įvarčiais 28:24. Nors „Šviesa“ visą laikė mynė varžovams ant kulnų ir buvo netgi išlyginusi rezultatą 33:33, tačiau pergalės išplėšti nepavyko. Šeimininkams koją kišo nerealizuoti 7 metrų baudiniai. Vilniečiai prametė net penkis baudinius iš aštuonių.
Rezultatyviausiai „Šviesos“ gretose žaidė Eimantas Sinkevičius, pelnęs 7 įvarčius, Matas Aukštikalnis ir Alanas Bogdiunas įmetė po 5 įvarčius, Domantas Ivanauskas – 4, Mykolas Lapiniauskas, Šarūnas Ugianskis ir Tadas Rasakevičius – po 3, Skirmantas Plėta – 2, ukrainietis Vladyslavas Koržukas – 1.
Pritrūko sėkmės ir drausmės
„Pritrūko šiek tiek žaidybinės drausmės. Negalime daryti tiek daug klaidų žaidžiant prieš tokią komandą. Negalim! Bet mes jų neišvengėme, nes nemažai lėmė mūsiškius pakaustęs jaudulys. Per savo klaideles puolime, gavome greitų įvarčių, – komentavo „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis. – Buvo labai geros rungtynės. Man jos žiauriai patiko. Bet su dideliu kartėliu tenka pripažinti, kad varžovai šiai dienai yra stipresni. Nedaug, bet stipresni.“
„Pritrūko sėkmės. Atrodo viską darom gerai, bet maža klaidelė ir gaunam įvartį į savo vartus. Buvo per daug smulkių klaidelių. Daug lėmė ir patirtis. „Runar“ žaidžia Norvegijos lygoje, kuri yra aukštesnio lygio negu Lietuvos. Matosi, kad varžovų komanda yra aukštesnio lygio negu mes, – sakė „Šviesos“ vartininkas Giedrius Morkūnas, atrėmęs 9-is varžovų metimus iš 30-ies. – Kovojome iki galo. Mes esam darbininkai. Mes dirbam juodai, einam keliais ir iš mūsų pergalę atimti yra labai sunku. Mūsų stiprybė yra mūsų užsivedimas ir kova, pagarba vienas kitam ir atidirbimas vienas už kitą.“
Legendinio norvego pagyros Lietuvos komandai
„Runar“ komandai Thomas Boilesenas pelnė 7 įvarčius, Tordas Lea Knutsenas bei ilgametis Norvegijos rinktinės rankininkas Christofferis Rambo prie pergalės pridėjo po 6 įvarčius.
„Pirmose rungtynėse Norvegijoje mums nepavyko susikrauti didesnės persvaros ir supratome, kad šešių įvarčių gali nepakakti, nes varžovai niekada nepasiduoda, – gerų žodžių „Šviesai“ negailėjo „Runar“ komandą treniruojantis legendinis norvegų rankininkas, dukart pasaulio vicečempionas, į EHF Šlovės muziejų įtrauktas Bjarte Myrholas. – Man labai patiko varžovų kovotojų dvasia. Matosi, kad „Šviesa“ turi komandinę dvasią, kokios reikia aikštelėje. Susitikome su stipriais varžovais ir turėjome atiduoti viską, ką turime, kad laimėtume šias dvejas rungtynes.“
„Runar“ per pastaruosius tris sezonus dukart pateko į Europos taurės turnyro pusfinalį. Šių metų pavasarį Norvegijos klubas pusfinalyje tik po baudinių serijos pralaimėjo Europos taurės laimėtojai Skopjės „Alkaloid“ ekipai.
„Daug lėmė varžovų patirtis. Jie bėga kaip robotukai ir žino kas kur turi bėgti. Žaidėjas atsiranda ten, kur turi būti. Čia ir yra patirtis, – teigė G. Cibulskis. – Negaliu pasakyti, kad norvegų klubas kažkuo apstulbino. Tai varžovai, su kuriais galėjome kovoti. Sumažinus klaidų skaičių, rezultatas tikrai būtų teigiamas. Bet nieko nepadarysi. Varžovų komanda yra favoritė laimėti Europos taurės turnyrą.“
„Sunku pasakyti ar mes esame Europos taurės turnyro favoritai, nes niekada nežinai kokį gausi varžovą kitame etape. Čia nėra pagal reitingą skirstytų komandų ir burtai gali lemti stiprų varžovą bet kuriame etape, – tikino antrą sezoną „Runar“ klubą treniruojantis B. Myrholas. – Pagrindinis mūsų tikslas buvo patekti tarp šešiolikos geriausių komandų ir išsilaikyti turnyre iki Kalėdų bei tęsti kovą kitais metais.“
Sporto bazių trūkumas sostinėje – bado akis
Antrą sezoną „Šviesą“ treniruojantis G. Cibulskis apgailestavo, kad Europos taurės turnyro kovas Vilniuje gali pamatyti ne visi norintys. Daugkartiniai šalies čempionai turi žaisti „Sostinės tauro“ sporto mokyklos salėje, talpinančioje vos 300 žiūrovų, nes Lietuvos sostinėje nėra modernios rankinio arenos.
„Nuoširdus ačiū žiūrovams. Jų palaikymas buvo kažkas neįtikėtino. Jau per žaidėjų pristatymą prieš rungtynes šiurpuliukai ėjo per visą kūną, – emocingai kalbėjo G. Cibulskis. – Pastatytume ekraną lauke, dar ten būtų koks tūkstantis sirgalių žiūrėję. Gaila, kad sostinėje neturime normalios rankinio arenos. Šioje salėje trūksta mažiausiai 500 vietų žiūrovams. Tikrai būtų pilnai užpildyta salė tokiose rungtynėse. Būtų švenčių šventė. Bet savivaldybės langai yra labai aukštai, kad į juos pabarbenti. Gal kada nors kas nors išgirs mūsų poreikius.“
Nutraukta ilga nesėkmių serija
Jau dvyliktą kartą Europos klubų turnyruose dalyvavusiems „Šviesos“ rankininkams sėkmingiausias buvo 2018-2019 m. sezonas, kai Vilniaus komanda trečiame etape nukovė Norvegijos „Bodo HK“ klubą ir pateko į aštuntfinalį tarp 16-os stipriausių komandų.
Įveikti antrą etapą Lietuvos rankinio klubui pavyko po septynerių metų pertraukos.
Šį sezoną pagal reitingą iškart į antrą Europos taurės turnyro etapą iškart patekusi „Šviesa“ bendru rezultatu 55:51 pranoko ne vieną sezoną EHF Čempionų lygoje žaidusį Zaporižės „Motor“ klubą.
„Šį sezoną išsipildė visų mūsų svajonė ir pagaliau įveikėme antrą Europos taurės turnyro etapą. Aišku, žmonės yra toks sutvėrimas, kad apetitas kyla bevalgant ir labai norėjosi įveikti ir trečią etapą. Svajojom apie tai ir tikėjomės, kad burtai bus palankūs ir iškris palankus varžovas, – sezoną Europos taurės turnyre apibendrino „Šviesos treneris. – Sezono vertinimas yra tiktai teigiamas. Negaliu vertinti 5 ar 6 balais. Tai yra 9 arba 10, nes kiek galėjom, tiek padarėm. Man patiko. Žaidėjai gavo tokias geras pamokas. Su visa pagarba Lietuvos rankinio lygai, Europos taurės turnyre yra dukart aukštesnis pilotažas. Tikiuosi, kad kiekvienas mūsų žaidėjas tai pasiėmė kaip gerą pamoką. Tokios rungtynės jų patirties bagažui tai yra neįkainojama.“
Europos taurės turnyre šį sezoną rungtyniavo trys Lietuvos klubai. Pirmame etape Kauno „Granitas-Karys“ pralaimėjo MRK „Sloga Doboj“ komandai iš Bosnijos ir Hercegovinos. Nuo antro etapo kovas pradėjęs Klaipėdos „Dragūnas“ po atkaklios kovos turėjo pripažinti Austrijos „Handball Tirol“ klubo pranašumą.
