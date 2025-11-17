Europos rankinio taurės turnyro favoritams pralaimėjusi „Šviesa“ tikisi revanšo namuose

Norvegijoje vykusiose pirmose rungtynėse „Šviesos“ rankininkai turėjo pripažinti varžovų pranašumą 30:36 (15:20). Atsakomosiose rungtynėse šeštadienį Vilniuje, „Šviesos“ komandai reiks siekti revanšo mažiausiai šešių įvarčių skirtumu.
„Šviesa“ sėkmingiau pradėjo rungtynes, bet įpusėjus pirmam kėliniui „Runar“ pirmą kartą persvėrė rezultatą 9:8, o prieš pertrauką atitrūko penkiais įvarčiais 20:15. Visą antrą kėlinį norvegai pirmavo 4-6 įvarčiais ir nors 53 min. vilniečiams buvo pavykę sumažinti atsilikimą iki keturių 27:31, rungtynių pabaigą sėkmingiau sužaidę šeimininkai susikrovė šešių įvarčių pranašumą.
„Šių rungtynių favoritai pirmavo beveik visas rungtynes. Varžovai velnioniškai greitai bėga, todėl turi būti velnioniškai geras puolimas be klaidų, kad suspėtum apsiginti. Nemanau, kad mūsų žaidėjai yra anksčiau matę tokį greitą puolimą. Bet buvo geros rungtynės. Visai padoru pralaimėti išvykoje šešiais įvarčiais vienai stipriausių Norvegijos komandų. Reikia pasidaryti kelis šiokius tokius namų darbelius ir duoti kovą Vilniuje“, – sakė „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.
Šeimininkai svečius pranoko ir agresyviu puolimu. „Runar“ rankininkai metė net septynis baudinius, tuo tarpu „Šviesos“ žaidėjai prie 7 metrų baudinių linijos stojo vos kartą.
Rezultatyviausiai „Šviesos“ gretose žaidė Matas Aukštikalnis, pelnęs 10 įvarčių. Eimantas Sinkevičius, Mykolas Lapiniauskas, Šarūnas Ugianskis įmetė po 4 įvarčius, Alanas Bogdiunas ir ukrainietis Vladyslavas Koržukas – po 3, Domantas Ivanauskas – 2.
Legendinio norvegų rankininko Bjarte Myrholo treniruojamai „Runar“ komandai švedas Danielis Blomgrenas pelnė 10 įvarčių, daugiau negu 100 rungtynių Norvegijos rinktinėje sužaidęs Christofferis Rambo prie pergalės pridėjo 9 įvarčius.
Norvegijos čempionate trečią vietą užimantis „Runar“ klubas per pastaruosius tris sezonus net dukart pateko į Europos taurės turnyro pusfinalį. Tačiau „Šviesos“ treneris tikina, kad vilniečiai gali pateikti staigmeną ir namuose įveikti favoritu laikomą varžovą.
„Turime šešių įvarčių deficitą, tai viskas yra tvarkoj. Žinome kokių būna rezultatų ir net minus dešimt skirtumą komandos panaikina. Taigi, viskas gerai. Buvo gero lygio rungtynės, labai patiko mūsų komandos atsidavimas ir nusiteikimas rungtynėms. Bandysim varžovams įkasti atsakomosiose rungtynėse. Manau, kad mūsų žaidėjai tikrai atsistatys po sunkių pirmų rungtynių, nes visą savaitę iki atsakomosios dvikovos, daugiau rungtynių neturėsime“, – teigė G. Cibulskis.
„Šviesai“ favoritą įveikti pavyko ir antrame Europos taurės turnyro etape. „Šviesa“ bendru rezultatu 55:51 pranoko ne vieną sezoną EHF Čempionų lygoje žaidusį Zaporižės „Motor“ klubą.
Sėkmingiausias per visą klubo istoriją europinėje arenoje „Šviesai“ buvo 2018-2019 m. sezonas, kai Vilniaus komanda trečiame etape nukovė Norvegijos „Bodo HK“ klubą ir nukeliavo iki Europos taurės aštuntfinalio.
