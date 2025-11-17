Oficialu: įvyks Jake'o Paulo ir Anthony Joshua dvikova

Kova, kuri bus transliuojama tiesiogiai per „Netflix“, suplanuota aštuoniems 3 minučių raundams, o kovotojai mūvės standartines sunkiasvoriams 10 uncijų pirštines.
Šis pasirinkimas yra didelis karjeros posūkis J. Paului. 27-erių metų kovotojas iš pradžių turėjo susitikti su WBA lengvo svorio kategorijos čempionu Gervonta „Tanku“ Davisu parodomojoje kovoje lapkričio 14 dieną, tačiau ši dvikova buvo atšaukta, kai G. Davisas buvo paduotas į teismą civilinėje byloje, buvusios draugės apkaltintas sunkinančiu kūno sužalojimu, neteisėtu laisvės apribojimu, pagrobimu ir tyčiniu emocinės žalos sukėlimu.
Vietoje parodomosios kovos su stipriai smūgiuojančiu profesionalu, kuris karjerą pradėjo 130 svarų kategorijoje, J. Paulas dabar kausis oficialioje profesionalioje sunkiasvorių kovoje prieš olimpinio aukso laimėtoją A. Joshua, kuris yra kovojęs net 256 svarų svoryje ir tai yra daugiau nei 100 svarų sunkesniame nei G. Davisas. J. Paulas dažniausiai varžėsi svorio kategorijoje iki 200 svarų, nors 2024 metais parodomojoje kovoje su Mike‘u Tysonu jis svėrė 227,25 svaro.
„Tai nėra dirbtinio intelekto projekcija. Tai yra Teismo diena, – sakė J. Paulas. – Profesionalų sunkiasvorių kova prieš elitinį pasaulio čempioną jo karjeros pike. Kai nugalėsiu A. Joshua, išnyks visos abejonės ir niekas negalės paneigti mano teisės kovoti dėl pasaulio čempiono titulo. Visiems mano „heiteriams“ – būtent to jūs norėjote. Jungtinės Karalystės žmonėms – atsiprašau. Penktadienį, gruodžio 19-ąją, po Majamio šviesomis, per tiesioginę transliaciją visame pasaulyje tik per „Netflix“, estafetė bus perduota, o Didžiosios Britanijos Galijotas bus užmigdytas.“
J. Paulas išlieka bokso naujokas, neturintis reikšmingos mėgėjiškos patirties ir nuo 2020 metų sukaupęs tik 70 profesionalių raundų. Dabar jo laukia didžiausias išbandymas: A. Joshua yra vienas stipriausiai smūgiuojančių ir labiausiai tituluotų sunkiasvorių pasaulyje, profesionaliai kovojantis jau 12 metų ir turintis daugiau nei 160 sukovotų raundų.
„Jokio gailesčio, – sakė 36-erių metų A. Joshua. – Pailsėjau ir grįžtu su mega šou. Tai didelė galimybė man. Patinka jums ar ne, aš čia tam, kad muščiau rekordus, daryčiau milžiniškus skaičius, kausčiausi didelėse kovose ir išlikčiau ramus, šaltas ir susikaupęs. Įsidėmėkite mano žodžius – ateityje matysite daug daugiau kovotojų, priimančių tokias galimybes. Aš ketinu sulaužyti internetą Jake‘o Paulo sąskaita.“
Savo paskutinėje kovoje 2024 metų rugsėjį A. Joshua buvo sustabdytas penktajame raunde IBF titulinėje dvikovoje prieš Danielį Dubois. Po pralaimėjimo jis pasirinko atlikti alkūnės operaciją ir nuo to laiko nekovojo. „Matchroom Boxing“ vadybininkas Eddie Hearnas šių metų pradžioje ESPN sakė, kad A. Joshuas planuoja kartą kovoti 2025 metais, o vėliau siekti milžiniškos visos Britanijos sunkiasvorių kovos prieš šiuo metu karjerą baigusį Tysoną Fury. Tačiau nedaugelis tikėjosi, kad ta vienintelė 2025 metų kova bus prieš J. Paulą.
„Visi juokėsi, kai J. Paulas pareiškė, kad 2026 metais nori kovoti su AJ, – sakė „Most Valuable Promotions“ generalinis direktorius Nakisa Bidarianas. – Na, planai pasikeitė, ir per mažiau nei dvi savaites MVP ir „Netflix“ surengė vieną didžiausių kovų istorijoje. Ir dabar, kaip tik Jake‘as gali ir drįsta, jis kovoja prieš vieną baisiausių pasaulio boksininkų. A. Joshua turi visus įmanomus pranašumus šioje kovoje, išskyrus vieną – Jake‘o Paulo beprotišką pasitikėjimą savimi, ir jeigu kas nors gali šokiruoti pasaulį, tai jis. Tai yra pasaulinis susidūrimas tarp dviejų vienų atpažįstamiausių sporto figūrų – Jake‘o, naujosios bokso eros veido, ir Joshua, Jungtinės Karalystės bokso karaliaus.“
