Neįtikėtinas rezultatyvumas – Lietuvos rankinio lygos rungtynėse pelnyta net 80 įvarčių

LRL lyderiai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai namuose rezultatyviausiose šio sezono rungtynėse 43:37 (21:14) nugalėjo lygos autsaiderę Varėnos „Ūlą“ ir į savo sąskaitą įsirašė septintą pergalę iš tiek pat galimų.
Nugalėtojams Artūras Budraitis pelnė 7 įvarčius, Karolis Stropus ir ukrainietis Vasylis Havryliukas įmetė po 6 įvarčius, Paulius Čėsna ir ukrainietis Danilas Plakhotinas – po 5, Tomas Drakšas – 4, Laurynas Simonavičius ir Lukas Juškėnas – po 3.
„Aikštelėje visi žinom, ką ir kaip turime daryti ir vykdom trenerių nurodymus. Apie varžovus surinkome visą informaciją ir išnaudojome jų silpnąsias vietas. Reikia pripažinti, jog jautėsi komandų lygių skirtumas, nes mes esame lyderiai, o jie autsaideriai, – sakė asmeninį rezultatyvumo rekordą pasiekęs „Dragūno“ naujokas A. Budraitis. – Pačiam asmeniškai įsivažiuoti dar reikia laiko. Jaučiuosi patobulėjęs, bet reikia protingiau ir atsakingiau žaisti. Gerai, kad komanda palaiko, duoda patarimų. Nors sezono pradžioje buvo sunku, po truputį priprantu prie susižaidimo, prie komandos ritmo ir viskas po truputį lengviau gaunasi.“
„Ūlos“ komandos nuo pralaimėjimo neišgelbėjo net 13 įvarčių pelnęs Deivas Eidukonis. Po 5 įvarčius įmetė Ignas Savičius, Armandas Sinkevičius ir Matas Daškevičius, 4 kartus įvarčiais pasižymėjo Gytis Ižganaitis. Varėniškių vartininkas Nojus Mažiukas atrėmė 12-a metimų iš 54-ių (22 proc.).
„Trūko ilgesnio žaidėjų suolelio, nes gavus raudoną kortelę, likome tik su vienu keitimu. Nejautėme jokio spaudimo, nes varžovai buvo ryškūs favoritai. Žaidėm savo malonumui ir nesijautė didelio lygių skirtumo, – sakė į trečią vietą rezultatyviausių LRL rankininkų sąraše pakilęs D. Eidukonis. – Sumetėm varžovams net 37 įvarčius. Tikrai nemanau, kad jie tiek tikėjosi praleisti įvarčių nuo mūsų. Tiesiog, toks buvo varžybų tempas.“
Kitos LRL rungtynės baigėsi lygiosiomis. 4-5 vietas besidalijančių Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ ir HC „Vilnius“ komandų susitikime užfiksuotos lygiosios 32:32 (18:16).
„Pieno žvaigždžių“ ekipai Modestas Štarolis pelnė 7 įvarčius, Karolis Piragis ir ukrainietis Oleksandras Kasajus įmetė po 6 įvarčius, Eimantas Špokavičius – 4, Titas Janušonis – 3. Pasvaliečių vartininkas Berkantas Drungilas atrėmė 13-a metimų iš 40-ies (33 proc.).
„Rungtynės buvo neblogo lygio. Kad būtų geresnės, trūko agresyvesnio žaidimo tiek puolime, tiek gynyboje. Blogai, kai turėdami trijų įvarčių persvarą leidžiam sau improvizuoti ir ta rizika nepasiteisino ir buvo ne mūsų naudai, – nusivylimo lygiosiomis neslėpė „Pieno žvaigždžių“ atakų lyderis Modestas Štarolis. – Buvome verti pergalės, todėl gaila prarasto taško. Komandoje dar trūksta susižaidimo, nes vos keli žaidėjai Pasvalyje liko po praėjusio sezono. Palaipsniui žaidimas gerėja, judame gera linkme, tik dar trūksta laiko susižaisti.“
„Vilniaus“ gretose rezultatyviausiai žaidė Martynas Lapinskas, pelnęs 9 įvarčius, Vaidas Drevinskas įmetė 8 įvarčius, Rolandas Bernatonis – 6, Martynas Žala – 4. Vilniečių vartininkas Matas Laurikėnas atrėmė 6-is metimus iš 21-o (29 proc.).
„Pirmose tarpusavio rungtynėse namuose nugalėjome Pasvalio komandą minimaliu skirtumu. Dabar buvo labai panašios rungtynės kaip ir Vilniuje. Visos rungtynės vyko taškas į tašką ir iki pat pabaigos buvo neaišku kas nugalės, – teigė antrą vietą rezultatyviausių LRL žaidėjų sąraše užimantis „Vilniaus“ lyderis Martynas Lapinskas. – Tokiose rungtynėse nei viena komanda negali būti patenkinta ar nepatenkinta lygiosiomis. Rungtynių pabaigoje abi komandos prametė daug metimų. Paskutinę minutę mums pavyko išlyginti rezultatą ir apsiginti nuo varžovų atakos. Paskutinę ataką turėjome mes, bet tada jau varžovų vartininkas gelbėjo juos nuo pralaimėjimo.“
Kitas LRL turas vyks lapkričio 26 dieną. Lyderiai „Dragūno“ rankininkai priims „Vilnių“, antrą vietą užimanti Vilniaus „Šviesa“ namuose susitiks su „Ūla“, o Alytaus „Varsa-Stronglasas“ savo aikštelėje kovos su „Pieno žvaigždžių“ komanda.
