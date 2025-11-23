Raudondvario trijulė – antra geriausia pasaulyje

Šeštadienį Bahreine pasibaigusiame World Tour Final turnyre Manamoje Raudondvaris užėmė antrąją vietą, finale nusileidęs Serbijos „Ub“ komandai ir aplenkęs tokias elitines ekipas kaip Amsterdamo, Majamio, Belgrado ar Hangždou.
Ketvertas, kurį Bahreine sudarė Paulius Beliavičius, Evaldas Džiaugys, Aurelijus Pukelis ir Marijus Užupis, turnyrą pradėjo įspūdingai. Pirmoje grupės dvikovoje po atkaklios kovos ir Marijaus Užupio tolimos bombos paskutinėmis sekundėmis buvo palaužtas praėjusių metų čempionas – Amsterdamo „Rabobank“ (21:20).
Antrosiose rungtynėse, pratęsime, rezultatu 23:21 įveiktas Belgrado „Partizan“. Dvi pergalės grupėje garantavo pirmąją vietą ir tiesioginį kelialapį į ketvirtfinalį.
Atkrintamosiose lietuviai tęsė pergalių seriją. Ketvirtfinalyje 21:15 nepaliko vilčių Bahreino „Riffa“ komandai, o pusfinalyje 21:17 pranoko Kinijos „Hangzhou“, kurios sudėtį sudarė du aukščiausio lygio serbai, Bosnis ir Kinijos žaidėjas.
Tik finale Raudondvariui nepavyko perlipti paskutinio barjero – po kietos, fiziškos kovos nusileista „Ub“ komandai iš Serbijos rezultatu 16:20.
Finalinėse rungtynėse po 5 taškus komandai pelnė Aurelijus Pukelis, Paulius Beliavičius ir Evaldas Džiaugys, vieną tašką pridėjo Marijus Užupis.
Už užimtą antrąją vietą Raudondvariui atiteko 40 tūkst. JAV dolerių prizas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!