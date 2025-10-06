Raudondvario ekipa Kinijoje nužygiavo iki finalo

Turnyre varžėsi Raudondvario „Hoptrans“ ekipa, kuriai atstovavo Aurelijus Pukelis, Paulius Beliavičius, Marijus Užupis ir Evaldas Džiaugys.
Lietuviai startavo 12:21 nusileisdami Tulūzos komandai, bet antrajame C grupės mače 21:10 sutriuškino Šanchajaus ekipą ir žengė į ketvirtfinalį.
Atkrintamąsias „Hoptrans“ pradėjo net 21:9 nupūsdami Belgrado „Partizan“, o pusfinalyje 21:14 eliminavo Samoboro komandą iš Kroatijos.
Finale Raudondvario ekipa startavo slogiai, nuo Ubo komandos atsilikdami 10:20. Tuomet lietuviai surengė įspūdingą sugrįžimą, pelnydami devynis taškus paeiliui, bet likus minutei rungtynes uždarė Strahinja Stojačičiaus tolimas metimas – 19:22.
Finale 9 taškus surinko A.Pukelis (5 atk. kam.), 5 – E.Džiaugys, 4 – P.Beliavičius, 1 – M.Užupis. Nugalėtojams 11 taškų pelnė Marko Brankovičius (5 atk. kam.), 8 – S.Stojačičius.
Per penkis mačus 37 taškus surinkęs E.Džiaugys tapo rezultatyviausiu turnyro žaidėju. A.Pukelis pridėjo 33 taškus, P.Beliavičius – 18, M.Užupis – 6.
Finalą pasiekę lietuviai uždirbo 30 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių, čempionams atiteko 40 tūkstančių JAV dolerių.
Tuo pačiu „Hoptrans“ su 416 taškų pakilo į ketvirtąją vietą bendroje įskaitoje, kurioje juos lenkia tik Ubo komanda (755), Amsterdamo „Rabobank“ (630) ir Majamis (498). Iki finalinio turnyro liko keturi etapai Kinijoje, Makao, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Rumunijoje.
