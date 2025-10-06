Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > 3x3

Raudondvario ekipa Kinijoje nužygiavo iki finalo

2025-10-06 10:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 10:45

Kinijos mieste Šendžene įvyko dvyliktasis 3x3 Pasaulio taurės etapas, kuriame lietuviai nužygiavo iki finalo.

„Hoptrans“ nužygiavo iki finalo (FIBA nuotr.)

Kinijos mieste Šendžene įvyko dvyliktasis 3x3 Pasaulio taurės etapas, kuriame lietuviai nužygiavo iki finalo.

0

Turnyre varžėsi Raudondvario „Hoptrans“ ekipa, kuriai atstovavo Aurelijus Pukelis, Paulius Beliavičius, Marijus Užupis ir Evaldas Džiaugys.

Lietuviai startavo 12:21 nusileisdami Tulūzos komandai, bet antrajame C grupės mače 21:10 sutriuškino Šanchajaus ekipą ir žengė į ketvirtfinalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atkrintamąsias „Hoptrans“ pradėjo net 21:9 nupūsdami Belgrado „Partizan“, o pusfinalyje 21:14 eliminavo Samoboro komandą iš Kroatijos.

Finale Raudondvario ekipa startavo slogiai, nuo Ubo komandos atsilikdami 10:20. Tuomet lietuviai surengė įspūdingą sugrįžimą, pelnydami devynis taškus paeiliui, bet likus minutei rungtynes uždarė Strahinja Stojačičiaus tolimas metimas – 19:22.

Finale 9 taškus surinko A.Pukelis (5 atk. kam.), 5 – E.Džiaugys, 4 – P.Beliavičius, 1 – M.Užupis. Nugalėtojams 11 taškų pelnė Marko Brankovičius (5 atk. kam.), 8 – S.Stojačičius.

Per penkis mačus 37 taškus surinkęs E.Džiaugys tapo rezultatyviausiu turnyro žaidėju. A.Pukelis pridėjo 33 taškus, P.Beliavičius – 18, M.Užupis – 6.

Finalą pasiekę lietuviai uždirbo 30 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių, čempionams atiteko 40 tūkstančių JAV dolerių.

Tuo pačiu „Hoptrans“ su 416 taškų pakilo į ketvirtąją vietą bendroje įskaitoje, kurioje juos lenkia tik Ubo komanda (755), Amsterdamo „Rabobank“ (630) ir Majamis (498). Iki finalinio turnyro liko keturi etapai Kinijoje, Makao, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Rumunijoje.

