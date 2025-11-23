 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje paminėtos 107-osios Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės

2025-11-23 14:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 14:29

Sekmadienį Lietuvos kariuomenei minint 107-ąsias atkūrimo metines, Katedros aikštėje vyko iškilminga Lietuvos ir sąjungininkų karių rikiuotė, šalia jos buvo eksponuojama karinė technika, o Gedimino prospekte galima buvo išvysti šventinį paradą.

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Katedros aikštėje. ELTA / Josvydas Elinskas

Sekmadienį Lietuvos kariuomenei minint 107-ąsias atkūrimo metines, Katedros aikštėje vyko iškilminga Lietuvos ir sąjungininkų karių rikiuotė, šalia jos buvo eksponuojama karinė technika, o Gedimino prospekte galima buvo išvysti šventinį paradą.

REKLAMA
1

Minėjimo renginiai Vilniuje prasidėjo Šv. Mišiomis Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje, o nuo vidurdienio Katedros aikštėje vyko iškilminga rikiuotė. Jos metu karius ir susirinkusius gyventojus sveikino prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat rikiuotės metu aikštėje buvo įteiktas „Karžygio“ apdovanojimas, kuris skiriamas už nesavanaudiškus, kilnius ar rizikingus poelgius, už moralinį pavyzdį tiek kolegoms, tiek ir visuomenei.

REKLAMA
REKLAMA

Į aikštę susirinkusius miesto gyventojus ir svečius sveikino NATO oro policijos misiją šiuo metu Lietuvoje atliekančių naikintuvų skrydis. 

REKLAMA

Vėliau Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės pajudėjo šventinis karių paradas.

Tuo metu paroda, kurioje buvo galima apžiūrėti Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karinę techniką ir ginkluotę, vyko T. Vrublevskio ir L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėse.

Lietuvos kariuomenės diena sekmadienį buvo minima ir Šiauliuose – Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje buvo laikomos Šv. Mišios, vėliau nuo miesto bulvaro iki Centrinio parko estrados vyko Šiaulių įgulos karinių dalinių eisena. Šalia estrados taip pat veikė ginkluotės ir technikos paroda.

REKLAMA
REKLAMA

Šventiniai minėjimai šią savaitę vyko ir kituose šalies miestuose. Kaune Lietuvos kariuomenės diena buvo paminėta šeštadienį, Alytuje ir Klaipėdoje – penktadienį, o Jonavoje – ketvirtadienį.

1918 m. lapkričio 23 d. tuometinis premjeras Augustinas Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijos įsakymą, kuriuo buvo atkurta Lietuvos kariuomenė, jau po kelių mėnesių stojusi į pirmuosius mūšius už šalies nepriklausomybę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Scanorama“ (nuotr. BNS)
Prasideda Europos kino festivalis „Scanorama“ (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų