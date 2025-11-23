Vilniuje paminėtos 107-osios Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės

Minėjimo renginiai Vilniuje prasidėjo Šv. Mišiomis Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje, o nuo vidurdienio Katedros aikštėje vyko iškilminga rikiuotė. Jos metu karius ir susirinkusius gyventojus sveikino prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Taip pat rikiuotės metu aikštėje buvo įteiktas „Karžygio“ apdovanojimas, kuris skiriamas už nesavanaudiškus, kilnius ar rizikingus poelgius, už moralinį pavyzdį tiek kolegoms, tiek ir visuomenei.
Į aikštę susirinkusius miesto gyventojus ir svečius sveikino NATO oro policijos misiją šiuo metu Lietuvoje atliekančių naikintuvų skrydis.
Vėliau Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės pajudėjo šventinis karių paradas.
Tuo metu paroda, kurioje buvo galima apžiūrėti Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karinę techniką ir ginkluotę, vyko T. Vrublevskio ir L. Stuokos-Gucevičiaus gatvėse.
Lietuvos kariuomenės diena sekmadienį buvo minima ir Šiauliuose – Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje buvo laikomos Šv. Mišios, vėliau nuo miesto bulvaro iki Centrinio parko estrados vyko Šiaulių įgulos karinių dalinių eisena. Šalia estrados taip pat veikė ginkluotės ir technikos paroda.
Šventiniai minėjimai šią savaitę vyko ir kituose šalies miestuose. Kaune Lietuvos kariuomenės diena buvo paminėta šeštadienį, Alytuje ir Klaipėdoje – penktadienį, o Jonavoje – ketvirtadienį.
1918 m. lapkričio 23 d. tuometinis premjeras Augustinas Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijos įsakymą, kuriuo buvo atkurta Lietuvos kariuomenė, jau po kelių mėnesių stojusi į pirmuosius mūšius už šalies nepriklausomybę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!