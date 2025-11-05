Vilniaus rajone – kariuomenės pratybos: gyventojai įspėjami dėl karinio transporto ir dūmų imitacijų

Vilniaus rajono savivaldybė praneša, kad lapkričio 4–5 d. Vilniaus r. ir Švenčionių r., Pelikonyse, Karkažiškėje, Pabradėje (Santakos, Balėnų, Žaliašilio, Pailgio, Trakinės, Pabradės, Burbliškės, Katelninkų miškuose), vyks Lietuvos kariuomenės karių pratybos.
Pratybų mokomosiose vietose kariai vilkės karines uniformas su pilna ekipuote, bus naudojamas karinis transportas. Mokomoji gaisrinė ir dūminė imitacija, sprogstamosios mokomosios medžiagos nebus naudojamos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!