  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus rajone – kariuomenės pratybos: gyventojai įspėjami dėl karinio transporto ir dūmų imitacijų

2025-11-05 10:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 10:26

Vilniaus rajone vyksta Lietuvos kariuomenės karių pratybos.

Lietuvos kariai (nuotr. SCANPIX)

Vilniaus rajone vyksta Lietuvos kariuomenės karių pratybos.

1

Vilniaus rajono savivaldybė praneša, kad lapkričio 4–5 d. Vilniaus r. ir Švenčionių r., Pelikonyse, Karkažiškėje, Pabradėje (Santakos, Balėnų, Žaliašilio, Pailgio, Trakinės, Pabradės, Burbliškės, Katelninkų miškuose), vyks Lietuvos kariuomenės karių pratybos.

Pratybų mokomosiose vietose kariai vilkės karines uniformas su pilna ekipuote, bus naudojamas karinis transportas. Mokomoji gaisrinė ir dūminė imitacija, sprogstamosios mokomosios medžiagos nebus naudojamos.

