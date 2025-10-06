Conoras McGregoras pripažino, kas jį stipriai išsekino: „Šių dalykų derinimas yra beprotiškai alinantis“

Jis įgyvendino tai, ką pats buvo numatęs – tapo pirmuoju kovotoju UFC istorijoje, vienu metu turėjusiu dviejų svorio kategorijų čempiono diržus. Jis kovojo su Floydu Mayweatheriu viename didžiausių visų laikų bokso dvikovų ir taip pat iki šiol jam priklauso rekordiniai turnyrų „pay-per-view“ pardavimai.
Vis dėlto airis pripažįsta, kad bandymas derinti dvi roles – būti geriausiu kovotoju ir kartu išlaikyti savo, kaip sporto pasaulio pardavimų variklio, statusą – jį stipriai išsekino.
„Taip, aš neseniai tapau kovų be pirštinių organizacijos bendrasavininku ir vadybininku – praėjo gal metai ar panašiai, bet šį darbą darau jau labai seniai, – spaudos konferencijoje po „BKFC 82“ turnyro sakė C. McGregoras. – Aš užaugau Fertittų imperijoje su Dana White’u priešakyje ir buvau tarsi jo mokinys. Galiu pasakyti štai ką – turime rodyti didžiausią pagarbą ir palaikymą kovotojams, nes derinti kovą ir vadybą – tai tikras išbandymas. Vien reklamuoti yra lengva, kaip ir vien kovoti – tai irgi lengva. Žmonės to nesuvokia. Kol kylate į viršų ir niekas jūsų nežino, gyvenate ramiai – galite daryti tai, ką mėgstate, be jokio spaudimo. Tai tobula būsena.
Bet kai iškylate į viršų, turite prie kovų pridėti visą reklamos naštą, o šių dalykų derinimas yra beprotiškai alinantis. Nesu pirmas, kuris pasakys, kad tai mane beveik palaužė, o gal ir iš tiesų palaužė. Kai tapau pasauline superžvaigžde, viskas kartais tiesiog peraugo mane patį.“
Už kovą su F. Mayweatheriu C. McGregoras uždirbo devynženklę sumą, tačiau perėjimas iš MMA į boksą ir vėl atgal, be abejonės, pristabdė jo vieną įspūdingiausių UFC karjerų.
Sugrįžęs po beveik dvejų metų pertraukos, C. McGregoras pralaimėjo Chabibui Nurmagomedovui, tačiau ta kova tapo perkamiausia UFC turnyrų istorijoje.
Nors sunku pasakyti, kiek jo karjeros nuosmukiui įtakos turėjo populiarumo našta, šio faktoriaus atmesti taip pat negalima.
Pats C. McGregoras sako, kad ši patirtis privertė jį dar labiau gerbti kovotojus, kurie šiandien seka jo pėdomis.
„Derinti aukšto lygio kovas ir vadybą – tai reikalauja pagarbos ir palaikymo, todėl aš esu čia, – sakė C. McGregoras. – Vien reklamuoti renginius – nuostabu. Užsidedu gražų kostiumą, prabangų laikrodį – man tai patinka. Bet nesupraskite klaidingai – aš pasiilgau kovų ir esu labai susijaudinęs dėl to, kas laukia ateityje.“
Nuo tada, kai tapo BKFC bendrasavininku, C. McGregoras itin aktyviai reklamuoja organizaciją, tačiau neseniai interviu „MMA Fighting“ atskleidė, kad planuoja šešių mėnesių atsitraukimo laikotarpį, kad visiškai susitelktų į sugrįžimą į UFC bei planuojamą 2026 m. Baltųjų rūmų turnyrą.
Šiuo metu airiui pagal kontraktą liko dvi kovos UFC organizacijoje, tačiau jis jau ne kartą yra minėjęs norą išbandyti save ir kovose be pirštinių.
„Žinau, kad Dave’as Feldmanas nori manęs kovų be pirštinių ringe, – sakė C. McGregoras. – UFC dabar kuria naują kontrakto pasiūlymą ir nežinau, kas iš to išeis. Pamatysime, viską spręsime diena po dienos. Dievas didis ir aš jam dėkoju kasdien.“
