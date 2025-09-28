Raudondvario ekipa Šanchajuje neperkopė ketvirtfinalio

Raudondvario „Hoptrans“ grupėje laimėjo tik vieną iš dviejų mačų, to užteko pirmai vietai užimti, bet lengvesnio varžovo atkrintamosiose neatnešė.
Kevirtfinalyje lietuviai 18:21 nusileido Rifos komandai.
9 taškus Lietuvos ekipai surinko Evaldas Džiaugys, 6 – Aurelijus Pukelis, 2 – Paulius Beliavičius, 1 – Marijus Užupis. Varžovams 8 taškus pelnė Dennisas Donkoras.
Rezultatyviausiu turnyro lietuviu tapo 29 taškus pelnęs E.Džiaugys, 15 surinko A.Pukelis, 10 – M.Užupis, 3 – P.Beliavičius.
Galutinėje rikiuotėje „Hoptrans“ užėmė septintąją vietą ir uždirbo 6 tūkstančius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.
Turnyro nugalėtojams atiteks 40 tūkstančių JAV dolerių ir šimtas reitingo taškų.
