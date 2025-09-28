Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > 3x3

Raudondvario ekipa Šanchajuje neperkopė ketvirtfinalio

2025-09-28 12:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 12:49

Šanchajuje tęsiasi 3x3 Pasaulio taurės etapas, kuriame be trofėjaus liko ekipa iš Lietuvos.

„Hoptrans“ ketvirtfinalio neįveikė (FIBA nuotr.)

Šanchajuje tęsiasi 3x3 Pasaulio taurės etapas, kuriame be trofėjaus liko ekipa iš Lietuvos.

0

Raudondvario „Hoptrans“ grupėje laimėjo tik vieną iš dviejų mačų, to užteko pirmai vietai užimti, bet lengvesnio varžovo atkrintamosiose neatnešė.

Kevirtfinalyje lietuviai 18:21 nusileido Rifos komandai.

9 taškus Lietuvos ekipai surinko Evaldas Džiaugys, 6 – Aurelijus Pukelis, 2 – Paulius Beliavičius, 1 – Marijus Užupis. Varžovams 8 taškus pelnė Dennisas Donkoras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rezultatyviausiu turnyro lietuviu tapo 29 taškus pelnęs E.Džiaugys, 15 surinko A.Pukelis, 10 – M.Užupis, 3 – P.Beliavičius.

Galutinėje rikiuotėje „Hoptrans“ užėmė septintąją vietą ir uždirbo 6 tūkstančius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.

Turnyro nugalėtojams atiteks 40 tūkstančių JAV dolerių ir šimtas reitingo taškų.

 

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuviai tvirtai laimėjo lemiamą mačą (FIBA nuotr.)
Raudondvario ekipa žengė į atkrintamąsias Šanchajuje
A.Pukeliui nepavyko pasiekti revanšo (FIBA nuotr.)
Raudondvario ketveriukė ketvirtfinalyje vėl atsimušė į Nyderlandų ekipą

