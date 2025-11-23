 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

29 metus nematytą pasiekimą užfiksavusi „Baskonia“ nušlavė Normanto klubą

2025-11-23 15:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 15:30

Ispanijos lygoje įvyko baskų derbis, kurį be problemų laimėjo Vitorijos „Baskonia“ (4/4) su Tadu Sedekerskiu.

T.Luwawu-Cabarrot savo komandoje buvo rezultatyviausias

Ispanijos lygoje įvyko baskų derbis, kurį be problemų laimėjo Vitorijos „Baskonia" (4/4) su Tadu Sedekerskiu.

0

Namie Eurolygos klubas 110:91 (33:23, 38:23, 14:22, 25:23) susitvarkė su Margirio Normanto atstovaujama Bilbai „Surne“ (3/5).

Šeimininkai per pirmą rungtynių dalį pelnė net 71 tašką, kas yra geriausias klubo rezultatas per 29 pastaruosius metus.

T.Sedekerskis per 13 minučių pelnė 2 taškus (1/1 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko perdavimą ir rinko 2 naudingumo balus.

M.Normanto sąskaitoje per 23 minutes – 15 taškų (6/8 dvit., 0/3 trit., 3/3 baud.), atkovojo kamuolį, atliko 3 perdavimus, 3 sykius klydo, provokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 17 naudingumo balų.

Jam tai geriausias sezono mačas.

Laimėjusiems 24 taškus įmetė Timothe Luwawu-Cabarrot (6/9 trit.), 14 – Markusas Howardas, 12 – Mamadi Diakite, 11 – Matteo Spagnolo.

Bilbao komandai 16 taškų pelnė Darrunas Hilliardas, 15 – Martinas Krampeljas, po 12 – Luke‘as Petrasekas ir Melwinas Pantzaras.

Artimiausią Eurolygos mačą „Baskonia“ žais Kaune prieš „Žalgirį“.

