  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvos rinktinės išplėstinis sąrašas Pasaulio taurės atrankai – paviešinti visi kandidatai

2025-11-23 15:26
2025-11-23 15:26

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis šeštadienį paskelbė 11 žaidėjų, kurie gins komandos garbę Pasaulio taurės atrankoje.

Į išplėstinį sąrašą buvo įtrauktas ir D.Sirvydis (Žalgirio nuotr.)

0

Rinktinės sudėtis: Marekas Blaževičius, Kristupas Žemaitis, Laurynas Beliauskas, Gytis Radzevičius, Gytis Masiulis, Martynas Paliukėnas, Ignas Sargiūnas, Artūras Gudaitis, Arnas Velička, Paulius Danusevičius, Mantas Rubštavičius.

Dabar FIBA paviešino, kaip atrodė lietuvių pateiktas išplėstinis sąrašas – be jau minėtų žaidėjų jame buvo šie krepšininkai: Eimantas Bendžius, Dovis Bičkauskis, Dovydas Giedraitis, Rokas Giedraitis, Vaidas Kariniauskas, Lukas Lekavičius, Gabrielius Maldūnas, Margiris Normantas, Martynas Pacevičius, Deividas Sirvydis, Donatas Tarolis, Ąžuolas Tubelis, Martynas Varnas.

Mūsiškių lapkričio 27 d. laukia išvykos mačas su Didžiąja Britanija, o lapkričio 30 d. Klaipėdoje kova su Italija.

