Lietuvos rinktinės išplėstinis sąrašas Pasaulio taurės atrankai – paviešinti visi kandidatai

Rinktinės sudėtis: Marekas Blaževičius, Kristupas Žemaitis, Laurynas Beliauskas, Gytis Radzevičius, Gytis Masiulis, Martynas Paliukėnas, Ignas Sargiūnas, Artūras Gudaitis, Arnas Velička, Paulius Danusevičius, Mantas Rubštavičius.
Dabar FIBA paviešino, kaip atrodė lietuvių pateiktas išplėstinis sąrašas – be jau minėtų žaidėjų jame buvo šie krepšininkai: Eimantas Bendžius, Dovis Bičkauskis, Dovydas Giedraitis, Rokas Giedraitis, Vaidas Kariniauskas, Lukas Lekavičius, Gabrielius Maldūnas, Margiris Normantas, Martynas Pacevičius, Deividas Sirvydis, Donatas Tarolis, Ąžuolas Tubelis, Martynas Varnas.
Mūsiškių lapkričio 27 d. laukia išvykos mačas su Didžiąja Britanija, o lapkričio 30 d. Klaipėdoje kova su Italija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!