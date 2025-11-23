 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

LKL: „Lietkabelis“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

2025-11-23 16:20
2025-11-23 16:20

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) sekmadienį įvyks centrinis turo mačas tarp šeimininko Panevėžio „Lietkabelio“ (6/3) ir Kauno „Žalgirio“ (7/1).

Williamsas-Gossas (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) sekmadienį įvyks centrinis turo mačas tarp šeimininko Panevėžio „Lietkabelio“ (6/3) ir Kauno „Žalgirio“ (7/1).

0

Kauniečiai šį vakarą versis be Arno Butkevičiaus, bet į rikiuotę grįžta Nigelis Williamsas-Gossas.

Vienintelį pralaimėjimą „Žalgiris“ LKL sezone kol kas yra patyręs būtent prieš panevėžiečius. Spalio 19 d. Kaune „Lietkabelis“ laimėjo 87:85.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abi komandos mačą pasitinka skirtingų nuotakų – „Lietkabelis“ Europos taurėje išvykoje įveikė Atėnų „Panionios“ ir nutraukė 6 pralaimėjimą seriją, o „Žalgiris“ Madride dramatiškai nusileido vietos „Real“.

Mačo pradžia – 16.50 val. Jo eigą kviečiame sekti tinklalapyje Krepsinis.net.

