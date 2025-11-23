LKL: „Lietkabelis“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

Kauniečiai šį vakarą versis be Arno Butkevičiaus, bet į rikiuotę grįžta Nigelis Williamsas-Gossas.
Vienintelį pralaimėjimą „Žalgiris“ LKL sezone kol kas yra patyręs būtent prieš panevėžiečius. Spalio 19 d. Kaune „Lietkabelis“ laimėjo 87:85.
Abi komandos mačą pasitinka skirtingų nuotakų – „Lietkabelis“ Europos taurėje išvykoje įveikė Atėnų „Panionios“ ir nutraukė 6 pralaimėjimą seriją, o „Žalgiris“ Madride dramatiškai nusileido vietos „Real“.
Mačo pradžia – 16.50 val. Jo eigą kviečiame sekti tinklalapyje Krepsinis.net.
