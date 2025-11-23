 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Po dvejų metų pertraukos rungtynėse žaidęs Pogba: „Futbolas man dar nesibaigė“

2025-11-23 12:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 12:45

Buvusi „Manchester United“ ir Turino „Juventus“ žvaigždė Paulis Pogba šeštadienį debiutavo „Monaco“ komandoje ir sužaidė pirmąsias minutes po dvejų metų trukusios pertraukos.

Paulis Pogba | Scanpix nuotr.

Buvusi „Manchester United" ir Turino „Juventus" žvaigždė Paulis Pogba šeštadienį debiutavo „Monaco" komandoje ir sužaidė pirmąsias minutes po dvejų metų trukusios pertraukos.

0

32-ejų metų futbolininkas pasirodė aikštėje po keitimo 85-ąją susitikimo minutę. Prancūzas sulaukė garsių sirgalių ovacijų.

Futbolas man dar nesibaigė. Sunkiai dirbome, laukėme daugiau nei dvejus metus, kad galėtume sugrįžti ir tai pagaliau įvyko. Ačiū Dievui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mane sujaudino stovinti ir plojanti minia sirgalių. Nesitikėjau to, todėl labai dėkojusi visiems gerbėjams, kurie buvo čia ir mane palaikė“, – kalbėjo prancūzas.

Nuo paskutinių P. Pogbos žaistų rungtynių praėjo 811 dienų. Prancūzas paskutinį kartą rungtyniavo atstovaudamas „Juventus“ 2023 m. rugsėjo 3 d.

