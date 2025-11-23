Po dvejų metų pertraukos rungtynėse žaidęs Pogba: „Futbolas man dar nesibaigė“

32-ejų metų futbolininkas pasirodė aikštėje po keitimo 85-ąją susitikimo minutę. Prancūzas sulaukė garsių sirgalių ovacijų.
„Futbolas man dar nesibaigė. Sunkiai dirbome, laukėme daugiau nei dvejus metus, kad galėtume sugrįžti ir tai pagaliau įvyko. Ačiū Dievui.
Mane sujaudino stovinti ir plojanti minia sirgalių. Nesitikėjau to, todėl labai dėkojusi visiems gerbėjams, kurie buvo čia ir mane palaikė“, – kalbėjo prancūzas.
Nuo paskutinių P. Pogbos žaistų rungtynių praėjo 811 dienų. Prancūzas paskutinį kartą rungtyniavo atstovaudamas „Juventus“ 2023 m. rugsėjo 3 d.
Paul Pogba is 𝐁𝐀𝐂𝐊 ❤️— B/R Football (@brfootball) November 22, 2025
It was his first appearance since September 2023. pic.twitter.com/SrPr7Gmavn
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!