  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Rumunijoje – Gertmono sausi vartai ir pergalė, Austrijoje – Fridriko įvartis

2025-11-23 11:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 11:15

Rumunijos lygoje Edvinas Gertmonas išlaikė Klužo „Universitatea Cluj“ klubo vartus sausus, atrėmė penkis varžovų smūgius, o per pridėtą rungtynių laiką buvo įspėtas geltona kortele. Tuo metu jo ekipa išvykoje 2:0 įveikė Arado UTA klubą.

Edvinas Gertmonas | Klubo nuotr.

0

Belgijos lygoje gynėjas Edgaras Utkus žaidė visas rungtynes ir 21 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas Briugės „Cercle“ klubas išvykoje 0:2 pralaimėjo „Royale Union SG“ klubui.

Šeštadienį Albanijos lygoje gynėjas Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes, 60 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo atstovaujamas „Elbasani" klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Tiranos „Dinamo“ klubu.

Kitose Albanijos lygos rungtynėse puolėjas Manfredas Ruzgis žaidė nuo 46 minutės, bet puolėjo atstovaujamas „Vora“ klubas namuose 0:1 nusileido „Teuta“ klubui.

Italijos „Serie C“ lygoje Ernestas Gudelevičius žaidė nuo 58 minutės, o Motiejus Šapola liko ant suolo. Tuo metu lietuvių klubas „Siracusa“ namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Altamura“ klubu.

Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse vartininkas Titas Krapikas liko ant „Gubbio“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Ravenna“ klubu.

Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Ovidijus Šiaulys liko ant „Entella“ klubo suolo, o jo klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Palermo“ klubu.

Čekijos pirmenybėse dėl raudonos kortelės žaisti negalėjo Artūras Dolžnikovas, o jo klubas Olomouco „Sigma“ išvykoje sužaidė lygiosiomis 2:2 su Prahos „Dukla“ klubu.

Tuo metu kitose Čekijos lygos rungtynėse gynėjas Nojus Audinis žaidė nuo 73 minutės, o lietuvio ekipa „Teplice“ namuose 1:0 įveikė „Ostrava“ klubo žaidėjus.

Antroje Turkijos lygoje saugas Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes, o lietuvio ginamas „Istanbulspor“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 3:3 su „Sakaryaspor“ klubu.

Maltos pirmenybėse saugas Domantas Šimkus žaidė nuo 69 minutės, o lietuvio ginamas Hamrūno „Spartans“ klubas namuose 1:0 palaužė „Valletta“ klubą.

Austrijos „Bundesliga“ pirmenybėse puolėjas Lukas Fridrikas žaidė 72 minutes, o per jas 56 minutę pelnė įvartį, o 67 minutę buvo įspėtas geltona kortele. Tuo metu jo ginamas „Hartberg“ klubas namuose 2:0 įveikė „Ried“ klubo žaidėjus.

Kroatijos lygoje Justas Lasickas liko ant „Rijeka“ klubo suolo, o jo ekipa namuose net 5:0 sutriuškino Splito „Hajduk“ klubo žaidėjus, kurių gretose visas rungtynes žaidė Rokas Pukštas.

Sekmadienį ryte antroje Japonijos lygoje Vykintas Slivka rungtynes pradėjo ant suolo, bet dėl komandos draugo traumos į aikštę žengė jau 10 minutę, o jo ginamas Tosu „Sagan“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Fujieda MYFC“ klubu.

