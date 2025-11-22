 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Riteriai“ išliko A lygoje

2025-11-22 16:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 16:22

Vilniaus „Riteriai“ įgyvendino esminį sezono tikslą ir išlaikė teisę kitais metais varžytis Lietuvos futbolo A lygoje. Pereinamųjų rungtynių serijos antrame mače po atkaklios kovos 2:1 buvo įveiktas Klaipėdos „Neptūnas“.

Vilniaus „Riteriai“ | Klubo nuotr.

Vilniaus „Riteriai" įgyvendino esminį sezono tikslą ir išlaikė teisę kitais metais varžytis Lietuvos futbolo A lygoje. Pereinamųjų rungtynių serijos antrame mače po atkaklios kovos 2:1 buvo įveiktas Klaipėdos „Neptūnas".

0

Pirmame kėlinyje komandos demonstravo lygų žaidimą. 13-ąją minutę „Riteriai“ išsiveržė į priekį po pakelto kampinio, kai galva kamuolį į vartus nukreipė Vukašinas Bulatovičus. Daugiau grėsmingų epizodų vilniečiai nesukūrė.

31-oji minutė buvo įprasminta gražia svečių ataka – Yoichi Kawachi perdavimą stipriu smūgiu galva pavertė Darius Zubauskas. Paskutinės pirmojo kėlinio atakos metu Leifas Estevezas suklydo perduodamas kamuolį, tačiau nuo Nikitos Bondarevo išpuolio apsigynė Antonio Tuta.

Strategui Gintautui Vaičiūnui metus į kovą Arvydą Novikovą, šeimininkai sužaidė gerą atkarpą. A. Novikovas surado Leifą Estevezą, jo ataką atrėmė Amiras Agalarovas, tačiau 73-iąją minutę Jonas Usavičius buvo taiklus.

„Žalgiris“ – „Riteriai“ rungtynių akimirka | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.
Žinomos pereinamųjų A lygos rungtynių datos

