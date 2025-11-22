 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Newcastle“ iškovojo svarbią pergalę prieš „Manchester City“

2025-11-22 21:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 21:30

„Newcastle“ komanda iškovojo svarbią pergalę „Premier“ lygoje.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Newcastle“ komanda iškovojo svarbią pergalę „Premier“ lygoje.

0

Šeštadienį jie apgynė namų sienas ir 2:1 parklupdė „Manchester City“ komandą.

Pergalę savo komandai atnešė Harvey Barnesas. Puolėjas antrajame kėlinyje per septynias minutes pelnė dublį.

„Manchester City“ gretose rezultatą trumpam buvo išlyginęs Rubenas Diasas.

Pergalė leido „Newcastle“ nutraukti nesėkmingą atkarpą ir triumfuoti vos 4 kartą sezone. Tuo tarpu „Man City“ pralaimėjimas neleido išsilaikyti antroje vietoje.

