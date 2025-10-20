Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > 3x3

Raudondvario ekipa iškovojo antrąją vietą 3x3 „Challenger“ turnyre Kinijoje

2025-10-20 10:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 10:06

Kandžou vykusiame 3x3 „Challenger“ serijos turnyre ilgą žygį surengė Raudondvario „Hoptrans“.

A.Pukelis buvo tarp ryškiausių turnyro žvaigždžių (FIBA nuotr.)

A.Pukelis buvo tarp ryškiausių turnyro žvaigždžių (FIBA nuotr.)

0

Ekipai atstovavo Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis, Evaldas Džiaugys bei Paulius Beliavičius.

Grupių etapą lietuviai įveikė be nesklandumų, 21:9 sutriuškindami Čingčuanao „Wolfunited“, vėliau 21:15 nugalėjo Barselonos komandą.

Ketvirtfinalyje 21:14 eliminuota Šanchajaus ekipa, o pusfinalyje net 22:7 pervažiuota Podebradų ketveriukė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finale „Hoptrans“ sutiko Vienos komandą ir ilgai laikėsi atsilikdami koviniu atstumu, bet turnyro nugalėtojus nulėmė Nico Kaltenbrunnerio ir Quincy Diggs tolimi šūviai (17:22).

Antru rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapo 36 taškus pelnęs A.Pukelis, 29 pridėjo E.Džiaugys, 20 – M.Užupis, 17 – P.Beliavičius.

Sidabru pasidabinę lietuviai uždirbo 15 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių. Trys geriausios komandos pelnė kelialapius į Pasaulio taurės etapą Bukarešte.

