Raudondvario ekipa iškovojo antrąją vietą 3x3 „Challenger“ turnyre Kinijoje

Ekipai atstovavo Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis, Evaldas Džiaugys bei Paulius Beliavičius.
Grupių etapą lietuviai įveikė be nesklandumų, 21:9 sutriuškindami Čingčuanao „Wolfunited“, vėliau 21:15 nugalėjo Barselonos komandą.
Ketvirtfinalyje 21:14 eliminuota Šanchajaus ekipa, o pusfinalyje net 22:7 pervažiuota Podebradų ketveriukė.
Finale „Hoptrans“ sutiko Vienos komandą ir ilgai laikėsi atsilikdami koviniu atstumu, bet turnyro nugalėtojus nulėmė Nico Kaltenbrunnerio ir Quincy Diggs tolimi šūviai (17:22).
Antru rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapo 36 taškus pelnęs A.Pukelis, 29 pridėjo E.Džiaugys, 20 – M.Užupis, 17 – P.Beliavičius.
Sidabru pasidabinę lietuviai uždirbo 15 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių. Trys geriausios komandos pelnė kelialapius į Pasaulio taurės etapą Bukarešte.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!