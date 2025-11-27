 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Mikulskytė užtikrintai įveikė prancūzę ir žengė į ITF turnyro ketvirtfinalį Tunise

2025-11-27 12:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 12:43

Tunise vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre ketvirtadienį pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-221) aštuntfinalyje vos per 57 minutes 6:3, 6:0 sutriuškino prancūzę Laią Petretič (WTA-785).

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvė mačą pradėjo nuo 7 laimėtų geimų iš eilės (6:0, 1:0) ir antroje dvikovoje paeiliui įteikė varžovei „riestainį“. Vėliau L. Petretič realizavo „break pointą“ (1:1), bet čia pat pralaimėjo dvi savo padavimų serijas (4:1). Šeštajame geime J. Mikulskytė nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir L. Petretič bandė atkurti intrigą (4:3). Visgi, seto pabaigoje lietuvė neklydo, o pergalę įtvirtino laimėdama prancūzės padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Mikulskytė pelnė 8 WTA vienetų reitingo taškus ir 830 JAV dolerių. Lietuvės varžovė ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.

Dvejetų varžybose lietuvė šį kartą nestartuoja.

ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

