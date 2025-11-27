Iš Vilniaus į Dakarą: „Defender“ komanda ir Lietuvos ekipažai taikosi į ralio viršūnę

„Defender“ gretos Dakare auga
Pastaraisiais metais „Defender“ vardas ir Lietuva tarptautinėje bekelės entuziastų ir nuotykių ieškotojų bendruomenėje skamba itin dažnai. Didžiulio dėmesio sulaukė 3-iąją vietą „Dakar Classic“ kategorijoje iškovojęs K. Raišio ir Igno Daunoravičiaus ekipažas, be jokio techninio palaikymo važiavęs 1978-aisiais pagamintu šiuolaikinio „Defender“ proseneliu.
Vėliau automobilių sporto gerbėjus pradžiugino R. Baciuška, prisijungęs prie gamyklinės „Defender“ komandos. Jis Dakare pergalės sieks atnaujintoje standartinių automobilių kategorijoje. Ne pirmus metus su „Defender“ automobiliu Dakaro maratoną seks ir žinias Lietuvai tiesiogiai perduos žurnalistas Žilvinas Pekarskas.
Lapkričio 26-osios vakarą „Defender“ salone Vilniuje lenktynininkų išlydėti į sunkiausias pasaulyje lenktynes susirinko gausi mūsų šalies bekelės entuziastų, nuotykių ieškotojų ir „Defender“ gerbėjų bendruomenė, kurios priešakyje stovėjo ir Dakaro karius kalbino simpatijų minėtam automobilių prekių ženklui neslepiantis žurnalistas Edmundas Jakilaitis.
Susirinkusieji galėjo apžiūrėti klasikinį legendinį visureigį, naujausius „Defender“ modelius, buvo parodytas ir sportiškasis bekelės monstras „Defender OCTA“ – 635 AG V8 variklį ir itin tvirtą, sportišką važiuoklę turintis automobilis, leidžiantis dideliu greičiu lėkti bet kokiu paviršiumi. Tokiu pačiu, tik lenktynėms Dakare reikalinga saugumo įranga aprūpintu modeliu, pavadintu Defender D7X-R, startuos R. Baciuška.
Iššūkis su standartiniu automobiliu
Verta atkreipti dėmesį į tai, kad, priešingai nei kiti gamintojai, kurie T1+ klasėje varžosi specialiai sportui paruoštais bolidais, „Defender“ į Dakarą visuomet žengė su standartiniais automobiliais.
„Visi šie metai buvo paskirti testams ir naujojo „Defender Dakar D7X-Rs“ tobulinimui. Automobilis tikrai greitas ir atrodo patvarus. Įveikti Dakarą su tikru automobiliu, tokiu, kokiu žmonės gali važinėti gatvėmis, yra dar vienas įdomus iššūkis“, – sakė R. Baciuška.
Pastaruoju metu Dakare dominavo T1+ monstrai – vamzdinės konstrukcijos sportiniai bolidai su milžiniškais ratais, neturintys nieko bendro su standartiniais automobiliais. Tačiau Dakaro organizatoriai atgaivino standartinių automobilių T2 kategoriją, ir, kiek pakeitus techninį reglamentą, į ją visa jėga žengia „Defender“ komanda, kurioje kartu su R. Baciuška lenktyniaus gyva šių varžybų legenda, „misterio Dakaro“ pravardę pelnęs Stephane‘as Peterhanselis ir JAV motorsporto talentė Sara Price.
Tautietis džiaugiasi galėdamas varžytis su tikromis legendomis ir parodyti, ką gali toks „Defender“, kuriuo kasdien važinėja tūkstančiai žmonių.
Pasiruošęs geriau
Savo ruožtu šių metų pradžioje su „Defender“ pirmtaku, standartiniu 1978 metų gamybos „Land Rover 109 Station Wagon“, Beduino statulėlę į Lietuvą atvežęs K. Raišys pripažįsta, kad šio Dakaro bijo labiau nei praėjusio, nepaisant to, kad jam yra pasiruošęs geriau.
„Dabar jau suprantu, kiek ten įvairių rizikų laukia. Bandau nuvyti mintis apie rezultatą, nes jei pradėsiu apie jį galvoti, tikėtina, kad finišo nepasieksiu. Prieš pirmąjį kartą Dakare bijojau mažiau nei dabar, nes tiesiog nebuvo laiko apie tas baimes galvoti“, – paslėpęs šypseną po ūsais kalbėjo K. Raišys.
2026 metų Dakaro ralis vyks sausio 3–17 dienomis Saudo Arabijoje. Dalyviams teks įveikti 8 tūkst. kilometrų trasą, iš kurių 5 tūkst. kilometrų sudarys greičio ruožai. R. Baciuška kovos dėl pergalės gamyklinėje „Defender Rally Team“ komandoje T2 standartinių automobilių kategorijoje, o K. Raišys varžysis „Dakar Classic“ kategorijoje.
