Dakaras artėja: Benediktas Vanagas išlydėjo ypatingą krovinį

Transporto priemonių logistika į Dakarą padalinta į dvi dalis. Pirmąją komandos turi atlikti pačios – pristatyti savo techniką organizatoriams į uostą Barselonoje, Ispanijoje. Antroji dalis – technikos plukdymas iš Europos į Saudo Arabiją specialiu transportiniu keltu jau bus vykdomas lenktynių organizatorių.
„Black Hawk“ ir 6 automobiliai
Be legendinio B. Vanago „Black Hawk“ link Barseonos pajuda dar šeši automobiliai. „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos atskirai užsakytame autovežyje važiuoja du naujausi komandos „Toyota Landcruiser 250“ visureigiai, o taip pat Mindaugo Sidabro komandos automobilis, Karolio Raišio charizmatiškasis 1978-ųjų moderniojo „Defender“ senolis, Arūno Gelažninko „AG Dakar“ komandos ir žiniasklaidos transportas.
80% dalyvių iš visos Europos atgabena savo techniką į specialų keltą Barselonoje. Jei šiam keltui kažkas nutiktų Dakaras neįvyktų – šypteli B. Vanagas.
„Technikos kelionę organizuojame jau beveik penkiolika metų. Turbūt, ne nuostabu, kad kasmet padedame ir kolegoms tautiečiams, nes turime sukaupę patirtį. Atrodo, kad procesas itin paprastas – atvažiavo autovežis, sukėlei automobilius ir viskas. Tačiau tai tik viena iš dešimčių tūkstančių pasiruošimo dedamųjų, o darbų pas visus daug“, – dalinasi Dakaro legenda Benediktas Vanagas.
Pasak B. Vanago, per tuos metus komanda yra padėjusi vežti fanų mantą, kitų dalyvių įrangą, milžinišką trispalvę, o Covid-19 pandemijos laikotarpiu net organizavusi 80 vietų užsakomąjį skrydį lietuvių komandoms.
3 dienos, 3000 kilometrų, 40 tonų technikos
„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ technikų komanda per 3 dienas turės įveikti beveik 3000 kilometrų, veždami apie 40 tonų bendros masės įrangos.
Komanda skaičiuoja, kad vien padangų, kurių kiekviena su ratlankiu sveria apie 50 kilogramų, bendras svoris sudarys virš trijų tonų. Be ratų komanda vežasi įspūdingą atsarginių dalių kiekį, įvairių technikos priežiūros priemonių. Atsarginių resursų turi užtekti trijų savaičių lenktynėms.
Išmanus sprendimas – komandos sunkvežimyje integruota vardo partnerio „Gurtam“ sekimo įranga, vienas iš lyderiaujančių telematikos sprendimų pasaulyje. „Wialon“ platformoje komanda gali stebėti, kur keliauja technika realiuoju laiku. Palydovinio sekimo įranga leidžia stebėti technikos buvimo vietą net ten, kur nėra GSM ryšio.
„Įdomus faktas – kadangi technika transportuojama jūra, o čia veikia daug nepalankių veiksnių: drėgmė ir sūri aplinka, todėl tiek bolidas, tiek visos atsarginės detalės specialiai konservuojamos“, – sako 14-ąjį kartą Dakare startuojantis Benediktas Vanagas.
2026-ųjų Dakaro naujovės žada nuotykių skonį
Dakaro ralis vyks sausio 3-17 dienomis, startas ir finišas numatyti šalia Raudonosios jūros pakrantėje esančio Janbu uostamiesčio. Sportininkų per dvi savaites laukia: prologas ir 13 etapų, poilsio diena Rijade įpusėjus lenktynėms, net 2 maratoniniai „pabėgėlių bivako“ etapai (angl. Marathon-Refuge Stages). Numatoma 8000 kilometrų ilgio trasa, o bendras specialiųjų ruožų ilgis sieks net 5000 kilometrų.
„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos pilotas B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis. Šiemet B. Vanagas startuoja drauge su navigatoriumi Aisvydu Paliukėnu 216-uoju numeriu.
