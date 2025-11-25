Generalinėje Dakaro ralio repeticijoje – solidūs motociklininkų rezultatai ir Roko Baciuškos testai su naujuoju žvėrimi

Bene solidžiausiai pasirodė motociklais šiose varžybose dalyvavę važiavę sportininkai. „AG Dakar School“ auklėtiniai važiavo praktiškai vienodu tempu ir užtikrintai įsitvirtino tarp lyderių.
Edvardas Sokolovskis su KTM motociklu finišo liniją kirto dešimtas, o jam į nugarą alsavęs Saulius Klevinskas („Husqvarna“) lenktynes baigė laipteliu žemiau – vienuoliktas.
Savo pasirodymą apibendrinęs S. Klevinskas džiaugėsi sėkmingai pasiektu finišu. Pasak sportininko, trys lenktynių dienos buvo greitos ir dinamiškos, o užimta 11-oji vieta bendroje įskaitoje – solidus rezultatas.
„Dabar laukia trumpas atokvėpis namuose, o jau gruodį grįšime atgal į Dubajaus dykumą. Ten, komandos bazėje, pradėsime finalinį ir patį svarbiausią pasiruošimo etapą 2026-ųjų Dakarui“, – planais dalijosi lenktynininkas.
Ištvermės egzaminą sėkmingai išlaikė ir Raimonda Biguzaitė, kuriai šios varžybos buvo neeilinės. Sportininkė savo soc. tinklo paskyroje pripažino, kad šis Pasaulio taurės etapas tapo rimčiausiu karjeros išbandymu. Sportininkė neslėpė, jog sąlygos buvo ekstremalesnės nei tikėtasi: alinantis 40 laipsnių karštis ir klastingas reljefas neleido atsipalaiduoti, o 200 kg sveriančio ralio motociklo suvaldymas pareikalavo maksimalių fizinių pastangų.
„Pagrindinį tikslą – pasiekti finišą ir sukaupti patirties – įgyvendinau, tačiau be incidentų neapsiėjome. Antrąją dieną po kritimo pažeidžiau aušinimo sistemą, todėl perkaitus varikliui teko sustoti likus vos 30 km iki pabaigos. Dėl to gavau dviejų valandų baudą, kuri nubloškė į rikiuotės galą“, – pasakojo motociklininkė.
Visgi R. Biguzaitė rezultatą vertina optimistiškai. Turėdama minimalią patirtį su tokia sunkia technika, ji sugebėjo konkurencingai varžytis moterų įskaitoje ir įrodyti, kad gali įveikti Dakaro lygio iššūkius.
Automobilių klasėje daugiausia dėmesio sulaukė Roko Baciuškos pasirodymas. Tiesa, pasaulio čempionas šįkart nesivaikė galimybių lipti ant podiumo. Visos komandos tikslas buvo prisijaukinti naująjį „Defender Dakar D7X-R“ bolidą.
„Per šiuos metus įvairiomis sąlygomis įveikėme daugiau nei 2000 kilometrų. Tai suteikė neįkainojamos patirties pratinantis prie naujos technikos. Dabar visas dėmesys krypsta į pagrindinį tikslą – 2026-ųjų Dakaro ralį ir pilną Pasaulio ralio reido čempionato sezoną“, – apibendrino R. Baciuška.
Paradoksalu, bet už jį aukščiau pakilo kitas lietuvis – šturmanas Aisvydas Paliukėnas, kuris artėjančiame Dakaro ralyje startuos kartu su Benediktu Vanagu. Varžybose startavęs su vietiniu lenktynininku Mansouri Al Marri („BRP Can-Am Maverick R“), ekipažas varžybose užbaigė 11-oje vietoje ir tapo aukščiausią vietą užėmusiu lietuviu automobilių kategorijoje.
Deja, sėkmė nusisuko nuo Arūno Gelažninko. Patyręs sportininkas, šįkart sėdęs į šturmano kėdę N. Alajmi vairuojamame „Nissan Safari“, finišo nepasiekė. Ekipažas iš varžybų pasitraukė anksčiau laiko.
