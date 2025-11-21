Keturis elitinius ekipažus turinti „Dacia“: reali pretendentė tapti Dakaro ralio nugalėtoja?

Pirmasis komandos sezonas viršijo lūkesčius: iškovota antroji vieta gamintojų įskaitoje, o šturmanas Édouardas Boulangeris tapo čempionu. Dabar komanda, turinti keturis elitinius ekipažus, visą dėmesį telkia į pagrindinį tikslą – 2026 metų Dakaro ralį.
N. Al-Attiyah, kuris yra triskart FIA W2RC čempionas, atlieka kertinį vaidmenį „Dacia“ programoje. Jo pergalės Abu Dabio dykumų ralyje bei puikus Sébastieno Loebo pasirodymas Maroke įrodė, kad „Dacia“ sukurtas „Sandrider“ bolidas yra pajėgus kovoti dėl aukščiausių vietų.
2026-ųjų sezone „Dacia Sandriders“ garbę gins įspūdinga sudėtis: patyrę čempionai N. Al-Attiyah ir S. Loebas, talentingoji Cristina Gutiérrez bei perspektyvusis Lucasas Moraesas.
„Sandrider“ – laboratorija ant ratų
„Dacia“ bekelės ralius traktuoja ne tik kaip sportą, bet ir kaip ekstremalią bandymų aikštelę. „Sandrider“ bolidas sukurtas vadovaujantis funkcionalumo ir efektyvumo principais, kurie vėliau perkeliami į serijinius modelius.
Bolido konstrukcija sukurta bendradarbiaujant su „Prodrive“ inžinieriais ir atitinka „Ultimate T1+“ klasės reikalavimus. Automobilis naudoja 3,0 litrų V6 „biturbo“ variklį (360 AG / 539 Nm), varomą „Aramco“ sintetiniais degalais.
Inžinieriai didelį dėmesį skyrė svorio mažinimui – „Sandrider“ yra maždaug 15 kg lengvesnis už panašius prototipus. Be to, patentuoti sprendimai, tokie kaip specialūs pigmentai anglies pluošto kėbule, padeda apsaugoti saloną nuo perkaitimo saulėje. Aerodinaminiai patobulinimai leido sumažinti oro pasipriešinimą 10 proc., o keliamąją jėgą – net 40 proc.
Dizainas be kompromisų
Kiekviena bolido detalė tarnauja funkcijai. Žema variklio dangčio linija užtikrina puikų matomumą, o modulinis prietaisų skydelis leidžia kiekvienam ekipažui prisitaikyti ergonomiką pagal savo poreikius.
„Dakaras idealiai atitinka „Dacia“ dvasią – patvarumą, paprastumą ir ryšį su gamta. Tai sunkiausias išbandymas mūsų technologijoms“, – teigė „Dacia Sandriders“ rinkodaros direktorius François Aupierre’as.
