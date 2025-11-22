Rokas Baciuška „Dubai International Baja“ varžybose stojo į kovą su Dakaro legenda

Smėlynuose savo galimybes demonstruoja naujieji „Defender Dakar D7X-R“ bolidai, kuriuos pilotuoja lietuvis Rokas Baciuška ir Dakaro legenda Stephane'as Peterhanselis.
Šeštadienį vykusiame pirmajame 195 km ilgio greičio ruože pranašumą įrodė patirtis. Prancūzijos veteranas S. Peterhanselis trasą įveikė per 3 val. 34 min. 1 sek., tuo tarpu R. Baciuška finišą pasiekė dviem minutėmis vėliau (3 val. 36 min. 4 sek.). Tai buvo savotiškas prancūzo revanšas, mat prologe greitesnį tempą diktavo lietuvis.
Eksperimentinė klasė ir pasiruošimas Dakarui
Svarbu pabrėžti, kad šie ekipažai oficialioje klasifikacijoje dėl taškų nesivaržo. Kadangi naujieji „Defender“ automobiliai vis dar neturi patvirtintos FIA homologacijos, jie startuoja specialioje „EXP“ (eksperimentinėje) kategorijoje.
„Tai buvo sudėtingas ruožas su nuolat besikeičiančiomis kopomis. Mes čia važiuojame eksperimentinėje klasėje, o pagrindinis tikslas – kaupti tikrus dykumos kilometrus prieš 2026-ųjų Dakarą. Gavome daug vertingų pamokų“, – po finišo kalbėjo R. Baciuška.
Jei lygintume rezultatus su bendra automobilių įskaita, lietuvio laikas būtų buvęs 19-as. Etapo nugalėtoju tapo argentinietis Juanas Yacopini su „Toyota Hilux“, trasą įveikęs per 3 val. 7 min.
Lietuviai motociklininkai – dešimtuke
Sėkmingai ralis klostosi ir Lietuvos motociklininkams. Saulius Klevinskas bendroje įskaitoje užima aukštą 10-ąją vietą. Jam ant kulnų lipa kitas tautietis – Edvardas Sokolovskis, žengiantis iškart už jo. Motociklų klasės lyderio poziciją užtikrintai laiko britas Alexas McInnesas.
