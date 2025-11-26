 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Normano tėvas nuvertino Stanionį: „Nei Ennisas, nei Ortizas nesikovė su tikru čempionu“

2025-11-26 13:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 13:23

Šeštadienį Rijade (Saudo Arabijoje) Devinas Haney (33-0, 15 nokautų) tapo trijų svorio kategorijų pasaulio čempionu, kai vieningu teisėjų sprendimu (117-110, 116-111 ir 114-113) įveikė Brianą Normaną jaunesnįjį (28-1, 22 nokautai) ir iškovojo WBO pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą. Tai buvo pirmasis tikras D. Haney pasirodymas 147 svarų (66,7 kg) kategorijoje, nes paskutinė jo kova vyko tarpinėje, iki 144 svarų (65,3 kg) kategorijoje.

Eimantas Stanionis – Jabulani Makhense kovos akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

0

Po kovos B. Normanas jaunesnysis sulaukė daug kritikos dėl savo pasirodymo, o fanai ėmė aiškinti, kad jis nebūtų turėjęs šansų prieš Jaroną „Bootsą“ Ennisą, jei ta kova būtų įvykusi. B. Normanas tąkart atmetė 1,7 mln. JAV dolerių pasiūlymą. B. Normanas reikalavo daugiau pinigų arba norėjo, kad J. Ennisas sutiktų kautis ne savo gimtajame mieste. J. Enniso atstovai neišpildė nė vienos iš šių sąlygų ir galiausiai susitarė dėl kovos su Eimantu Stanioniu.

B. Normano tėvas suskubo užstoti savo sūnų. Jis pareiškė, kad D. Haney šeštadienio kovoje gelbėjo klinčas, o jo sūnaus kritikams atsakė, jog nei J. Ennisas, nei Vergilas Ortizas nėra kovoję su tikru čempionu, koks yra D. Haney.

„Nei Ortizas, nei Ennisas nėra turėję tokių didelių kovų. Ar Ortizas kada nors kovėsi su tokio lygio varžovu kaip Haney? Ne. Mes kalbame apie 2 bokso talentus, kurie niekada nesikovė prieš neginčijamą pasaulio čempioną, niekada nesikovė prieš jokį tikrą čempioną, kuris tą diržą būtų laimėjęs kovoje. Brianas Normanas, būdamas 24-erių, kovėsi su tokiu varžovu. Jie (Ennisas su Ortizu – aut. past.) to nedarė. Nustokite apie tai kalbėti.

Tie fanai vis kažką kalba apie tai, ką gali Ortizas su Ennisu. Žinote, ką? Mes nežinome, ką jie gali, nes jie bijo išbandyti save, nors jie abu 4 metais vyresni už Normaną. Jų vadybininkai ar kažkas yra išsigandę. Dabar jūs man norite pasakyti, kad Ortizas prieš Ennisą būtų pati didžiausia kova? Ką jūs kalbate? Tai tikrai ne pati didžiausia kova. Net jei Ennisas kausis su Ortizu, tai nebus toks tituluotas varžovas kaip Haney“, – „MillCity Boxing“ aiškino B. Normanas vyresnysis.

E. Stanionis laimėjo WBA reguliarų pasaulio čempiono diržą, kai nugalėjo Radžabą Butajevą, o vėliau net ilgiau nei 2 metus laukė kitos kovos, kol tą diržą apgynė prieš Gabrielį Maestrę. 2024 m. rugpjūtį E. Stanionis buvo paaukštintas iki vienintelio WBA organizacijos pasaulio čempiono, kai WBA (Super) diržą atlaisvino į kitą kategoriją persikėlęs Terence‘as Crawfordas. Šiemet balandį E. Stanionis į kovą su J. Ennisu jau stojo turėdamas pagrindinį WBA pasaulio čempiono diržą.

Pats B. Normanas jaunesnysis po pralaimėjimo D. Haney žadėjo greitai sugrįžti į ringą: „Haney nepadarė nieko tokio, kas mane būtų nustebinę. Pralaimėjau dėl savo paties klaidų. Mane jis akimirkai „prigavo“, trumpam buvau atsidūręs nokdaune. Šitoje kovoje daug ką sužinojau apie save, daug ko išmokau ir tai man pravers ateityje. Pralaimėjimai irgi yra šio žaidimo dalis. Žinojau, kuo rizikuoju. Galiu jus patikinti, kad greitai vėl mane pamatysite ringe“.

Socialiniuose tinkluose jau sklinda gandai, kad kitąmet B. Normanas galėtų susikauti su E. Stanioniu, o laimėtojas gautų šansą kautis dėl pasaulio čempiono diržo.

Į viršų