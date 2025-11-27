Biberovičius pelnė 20 taškų ir lydėjo Turkiją į pergalę

Ergino Atamano auklėtiniai namie 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13) sutriuškino Bosniją ir Hercegoviną (0/1).
Po slogaus starto bosniai atsitiesė ir ilgąją pertrauką pasiekė atsilikdami vos tašku (45:46).
Vis dėlto antrąją mačo pusę vėl sėkmingiau pradėjo šeimininkai, šįkart apsukų nesumažinę. Po ilgosios pertraukos turkai varžovus pranoko 47:26 ir triumfavo užtikrintai.
Bosnijoje ir Hercegovinoje gimęs Tarikas Biberovičius pasirinko atstovauti Turkijai ir savo gimtosios šalies nepagailėjo, sumesdamas 20 taškų.
Daugeliu rodiklių dominavę turkai kovą dėl kamuolių laimėjo 39:25, o tritaškius metė 46 procentų tikslumu (12/26).
„Šiaulių“ legionierius Stefanas Simaničius aikštėje praleido vos 24 sekundes.
Antrajame atrankos mače turkai lankysis Šveicarijoje (0/1), o bosnių laukia namų mačas prieš Serbiją (1/0).
Turkija: Tarikas Biberovičius 20 (3/8 tritaškių), Šehmusas Hazeras 18 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Sertačas Šanli 14 (4/4 dvitaškių), Kenanas Sipahi 12 (4/5 tritaškių, 5 atk. kam., 9 rez. perd.).
Bosnija ir Hercegovina: Amaras Alibegovičius 18, Emiras Sulejmanovičius 12 (4 atk. kam.), Ajdinas Penava (1/4 tritaškių) ir Xavieras Castaneda (5 rez. perd.) po 11, Adinas Vrbacas 9.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!