Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Biberovičius pelnė 20 taškų ir lydėjo Turkiją į pergalę

2025-11-27 22:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 22:04

Pasaulio taurės atrankos starte problemų neturėjo Turkijos rinktinė (1/0).

T.Biberovičius buvo rezultatyviausias Turkijos rinktinėje (FIBA nuotr.)

Pasaulio taurės atrankos starte problemų neturėjo Turkijos rinktinė (1/0).

0

Ergino Atamano auklėtiniai namie 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13) sutriuškino Bosniją ir Hercegoviną (0/1).

Po slogaus starto bosniai atsitiesė ir ilgąją pertrauką pasiekė atsilikdami vos tašku (45:46).

Vis dėlto antrąją mačo pusę vėl sėkmingiau pradėjo šeimininkai, šįkart apsukų nesumažinę. Po ilgosios pertraukos turkai varžovus pranoko 47:26 ir triumfavo užtikrintai.

Bosnijoje ir Hercegovinoje gimęs Tarikas Biberovičius pasirinko atstovauti Turkijai ir savo gimtosios šalies nepagailėjo, sumesdamas 20 taškų.

Daugeliu rodiklių dominavę turkai kovą dėl kamuolių laimėjo 39:25, o tritaškius metė 46 procentų tikslumu (12/26).

„Šiaulių“ legionierius Stefanas Simaničius aikštėje praleido vos 24 sekundes.

Antrajame atrankos mače turkai lankysis Šveicarijoje (0/1), o bosnių laukia namų mačas prieš Serbiją (1/0).

Turkija: Tarikas Biberovičius 20 (3/8 tritaškių), Šehmusas Hazeras 18 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Sertačas Šanli 14 (4/4 dvitaškių), Kenanas Sipahi 12 (4/5 tritaškių, 5 atk. kam., 9 rez. perd.).

Bosnija ir Hercegovina: Amaras Alibegovičius 18, Emiras Sulejmanovičius 12 (4 atk. kam.), Ajdinas Penava (1/4 tritaškių) ir Xavieras Castaneda (5 rez. perd.) po 11, Adinas Vrbacas 9.

