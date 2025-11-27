 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Amine Benchaibas: „Nepasakyčiau, kad jautėme spaudimą, bet buvo aišku, kad klubas nori tapti čempionais“

2025-11-27 22:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 22:40

Pasibaigus 2025-ųjų sezono FK „Kauno Žalgiris“ sirgalius kviečia stebėti dar vieną tinklalaidės epizodą, kuriame pirmą kartą apsilankė komandos legionieriai.

Amine Benchaibas

Pasibaigus 2025-ųjų sezono FK „Kauno Žalgiris“ sirgalius kviečia stebėti dar vieną tinklalaidės epizodą, kuriame pirmą kartą apsilankė komandos legionieriai.

Lukas Gintautas, Nedas Rupšys ir Arnas Franckevičius, trys tinklalaidės vedėjai, sezono pabaigoje į studiją pasikvietė Amine’ą Benchaibą ir Damjaną Pavlovičių.

„Sulipome nuo pirmos dienos, bet pasirodo, kad jau buvome vienas prieš kitą žaidę Belgijoje. Žaidėme didžiausių priešų komandose, kurių sirgaliai žudo vieni kitus“, – apie savo praeitį tinklalaidės pradžioje prisiminė futbolininkai.

Puikų tarpusavio supratimą tiek aikštėje, tiek už jos ribų atradę žalgiriečiai pokalbio metu pasakojo apie komandos vidaus dalykus, komandos draugus ir ryšį su jais.

Žalgiriečiai prisiminė ir kelionę UEFA Konferencijų lygos atrankoje, kuri baigėsi raudonų kortelių lietumi ir net emocijų sprogimu rūbinėje.

„Aldayras daug nešneka, bet visada palieka viską aikštėje. Tada Bulgarijoje mes rūbinėje buvome šokiruoti – visi tylėjo, kai jis pradėjo šaukti. Būna, kad žaidėjai ginčijasi, bet kai prabyla Alda, tai yra ženklas užsičiaupti“, – sakė D.Pavlovičius, kuris taip pat atvirai pasakojo apie emocijas ir sirgalių palaikymą po savo raudonos kortelės.

Komandos rezultatyviausias žaidėjas A.Benchaibas taip pat pasakojo apie viso sezono metu turėtą tikslą tapti čempionu ir norą tą padaryti.

„Nepasakyčiau, kad jautėme spaudimą, bet buvo aišku, kad klubas nori tapti čempionais po tokio ilgo laukimo. Stadione rinkosi daugiau žmonių, apie tai buvo daugiau kalbama. Sakyčiau, kad tai buvo spaudimas iš gerosios pusės“, – pasakojo futbolininkas.

Tinklalaidės metu „Kauno Žalgirio“ futbolininkai taip pat diskutavo apie A lygos varžovus, atskleidė kur praleis atostogas bei dalyvavo vedėjų paruoštuose žaidimuose.

Temos:

0:00 WWE;

1:30 Kava ir ritualai;

2:50 Intro;

3:00 Kada pasirodys Arnas?;

3:44 Pašnekovų pristatymai;

4:20 A.Benchaibo ir D.Pavlovičiaus ryšys;

9:30 Mangal ir komandos laisvalaikis;

11:55 Sunkumai ir prisitaikymas;

14:45 Aldayro Hernandezo išstojimas Bulgarijoje;

15:40 Pirmieji E.Černiausko treniravimo metai;

19:00 Pirmasis čempionų titulas;

20:40 Kas rūpinasi muzika rūbinėje?;

22:30 Noras tapti čempionu ir TA akimirka;

26:00 Pasirodymas UEFA turnyruose;

38:15 Prieš ką buvo sunkiausi Lietuvoje?;

41:06 A lygos žaidėjai;

43:40 Komandos draugai ir nusiteikimas rungtynėms;

47:00 Tinklalaidės pavadinimas;

47:45 Žinutė sporto direktoriui;

48:30 Atostogos ir Lietuvos orai;

52:00 Arno užduotis;

57:12 Komandos draugų faktai – melas ar tiesa?

