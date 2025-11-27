Europos čempionato atrankos starte – ryškus Airijos lietuvis

Šiaurės Makedonija (1/0) namie 87:49 (22:13, 18:8, 23:16, 24:12) sutriuškino Azerbaidžaną (0/1).
Makedonai visus kėlinius laimėjo bet septyniais taškais, o intrigos likučius naikino dar trečiajame kėlinyje.
Šiaurės Makedonija į „langą“ iškvietė du natūralizuotus amerikiečius – Jacobą Wiley ir Omari Moore’ą. Šiame susitikime panaudotas ne Vilniaus „Ryto“, o Valensijos „Valencia“ atstovas.
O.Moore’as per 32 minutes pelnė tik 6 taškus (3/6 dvitaškių, 0/2 tritaškių), tačiau atkovojo 6 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 15 naudingumo balų.
25 taškus nugalėtojams pelnė Andrejus Jakimovskis (3/6 tritaškių, 11 atk. kam.), 17 – Lejsonas Zeqiri (6 atk. kam.), 16 – Vojdanas Stojanovskis (11 atk. kam.). Svečiams 12 taškų sumetė Amilas Hamzayevas (6 atk. kam.).
Azerbaidžanas susidūrė su didelėmis problemomis po krepšiu, kur kovą dėl kamuolių pralaimėjo net 39:54, o klydo (15) dažniau nei dalino rezultatyvius perdavimus (10).
Airija (0/1) išvykoje 77:89 (11:26, 26:21, 24:17, 16:25) nusileido Liuksemburgui (1/0).
Ryškus svečių gretose buvo išeivijos Rapolas Buivydas – 24 minutės, 9 taškai (4/7 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 10 atkovotų, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 3 pražangos bei 12 naudingumo balų.
23 metų 195 cm ūgio puolėjas FIBA sistemoje pažymėtas kaip turintis Lietuvos pilietybę, tačiau jau nuo 2018-ųjų atstovauja įvairaus amžiaus Airijos rinktinėms.
Rezultatyvumu jį pranoko tik 24 taškus pelnęs Taiwo Badmusas (3/7 tritaškių, 6 klaidos), nugalėtojams net 38 taškus atnešė Benas Kovacas (6/6 dvitaškių, 6/12 tritaškių, 5 atk. kam.).
Antrąją „lango“ dieną makedonai ir airiai tarpusavyje susigrums Dubline, Azerbaidžanas ir Liuksemburgas žais Baku.
Kiti rezultatai:
Slovakija (1/0) 73:63 Albanija (0/1)
Bulgarija (1/0) 98:88 Armėnija (0/1)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!