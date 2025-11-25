 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Mantas Armalis Suomijoje atrėmė visus varžovų smūgius

2025-11-25 23:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 23:47

Antradienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu namuose 3:0 nugalėjo Lahčio „Pelicans“. Geriausią sezono mačą sužaidęs lietuvis atrėmė visus 22 varžovų smūgius į vartus.

Mantas Armalis | „Stop“ kadras

0

„Ilves“ (33 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 12-ą poziciją.

Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda išvykoje 5:2 šventė pergalę prieš „Fribourg-Gotteron“. Lietuvis žaidė 11 min. 15 sek. ir užsidirbo 2 baudos min.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Servette“ (48 tšk.) pakilo į 3-ią vietą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Norvegijos aukščiausioje lygoje Sarpsborgo „Sparta“, kurios garbę gina Daniilas Kovalenko, savo arenoje 2:6 neatsilaikė prieš „Storhamar“. Gynėjas iš Lietuvos ant ledo praleido 12 min. 12 sek. ir puolime nepasižymėjo.

„Sparta“ (25 tšk.) pralaimėjo 6-ą kartą iš eilės ir liko 7-a tarp 10 komandų.

Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa namuose po baudinių serijos 5:4 išplėšė pergalę prieš Hanoverio „Scorpions“. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus.

„Hammer Eisbaren“ (32 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 4-ą poziciją tarp 11 komandų.

