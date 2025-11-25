Mantas Armalis Suomijoje atrėmė visus varžovų smūgius

„Ilves“ (33 tšk.) 16-os klubų pirmenybėse užima 12-ą poziciją.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda išvykoje 5:2 šventė pergalę prieš „Fribourg-Gotteron“. Lietuvis žaidė 11 min. 15 sek. ir užsidirbo 2 baudos min.
„Servette“ (48 tšk.) pakilo į 3-ią vietą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Norvegijos aukščiausioje lygoje Sarpsborgo „Sparta“, kurios garbę gina Daniilas Kovalenko, savo arenoje 2:6 neatsilaikė prieš „Storhamar“. Gynėjas iš Lietuvos ant ledo praleido 12 min. 12 sek. ir puolime nepasižymėjo.
„Sparta“ (25 tšk.) pralaimėjo 6-ą kartą iš eilės ir liko 7-a tarp 10 komandų.
Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa namuose po baudinių serijos 5:4 išplėšė pergalę prieš Hanoverio „Scorpions“. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus.
„Hammer Eisbaren“ (32 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 4-ą poziciją tarp 11 komandų.
