Sedekerskis apie traumą: atsidavimas rinktinei apsunkino sezoną, nuolat leidžiami vaistai

Baskų klubui atstovaujantis lietuvis Tadas Sedekerskis per 9 minutes pelnė 3 taškus, atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį ir surinko 7 naudingumo balus.
„Tragiška antra pusė. Varžovai pataikė ir daug sunkių metimų. Rungtynių gale jau buvo jausmas, kad pasidavėme, nes atidavėme daug lengvų taškų Francisco. Tai, ką akcentavome. Negalima kaltinti vieno žmogaus, visa komanda atsakinga. Atrodo, kad vėl neparodėme charakterio antroje pusėje“, – kalbėjo T.Sedekerskis.
– „Žalgirio“ susikeitimo gynyba buvo tas ginklas, kuriuo jie nusilaužė po pertraukos?
– Pirmoje pusėje jie irgi daug keitėsi. Manau, kad pirmoje pusėje puolėme disciplinuotai ir rasdavome taikinius, ką norėjome atakuoti. Antroje pusėje visa tai dingo, atsirado daug žaidimo po vieną ir neberadome lengvų metimų.
– „Žalgiris“ galbūt ir rizikose baudė? I.Brazdeikio tolimi metimai?
– Nebuvome suplanavę rizikos čia. Jų gynėjai taip išdraskydavo gynybą, kad eidavo žmogus iš silpnos pusės padėti ir Ignas pataikė tuos metimus. Neakcentavome tikrai, kad jis blogas metikas.
– Žaidėte tik 9 minutes. Galbūt žinote kodėl?
– Neįsivaizduoju.
– Galbūt yra kažkokių sveikatos problemų?
– Sveikatos problemų yra nuo rinktinės. Mano čiurna tris mėnesius yra blogoje situacijoje. Atidaviau duoklę šaliai, aukojausi žaisdamas už rinktinę ir tuo didžiuojuosi, bet sezono metu tai stipriai kiša koją. Labai sunki sezono pradžia, nes nuolat leidžiami vaistai. Dabar turėsiu kažkiek laiko reabilitacijai.
– Reikia operacijos?
– Ne, operacijos nereikia.
– Koks šiuo metu yra jūsų vaidmuo komandoje prie naujo trenerio?
– Sunku šiuo metu tai pasakyti. Pats savęs irgi dažnai klausiu, koks tas vaidmuo komandoje. Šitos rungtynės vėl parodė, kad nėra ji aiški. Nei treneriui, nei man. Kartais atrodo, kad pats savęs negaliu atrasti ir ką turiu duoti. Dirbu ties tritaškiu ir manau, kad jis gerėja.
– Kaip jūsų akimis dvikova su Ą.Tubeliu? Matote jo progresą nuo vasaros?
– Jis pora metų jau atrodo puikiai. Superinis žaidėjas ir galėjo gal net anksčiau pradėti žaisti su savo fiziškumu, energija. Atrodo, kad jis niekada nepavargsta. Dabar pradėjo pataikyti ir tritaškius. Jeigu būtų tuos tritaškius pataikęs prieš graikus, galbūt ir su medaliais būtumėme. Labai džiaugiuosi dėl jo ri lietuviai vieni kitus palaikome. Smagu, kad auga dar vienas toks žaidėjas, tad gal net ir iš Eurolygos lygio išaugs.
– Žinote, kuriam laikui būsite iškritęs dėl čiurnos?
– Neįsivaizduoju. Žinau, kad yra įsisenėjusi trauma, o tvarkarščiai yra nerealūs ir nebuvo laiko, kada ilsėtis. Negalima visą sezoną būti tokios būklės ir kiekvieną dieną leistis vaistus. Dar tik 27 metai ir norisi išsigydit ir būti sveikam, kad ateityje nebūtų jokių problemų.
