  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

JAV – muštynės ant ledo: Noreika susikovė su Lindbergu

2025-11-23 23:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 23:14

Sekmadienį elitinėje Slovakijos ledo ritulio lygoje „HK Spišska Nova Ves“ klubas, kurio garbę gina Nerijus Ališauskas, išvykoje 2:1 nugalėjo Žilinos „Vici“. Lietuvis ant ledo praleido net 25 min. 36 sek., kartą atakavo vartus ir atliko 1 jėgos veiksmą.

Muštynės | „Stop“ kadras

0

„HK Spišska Nova Ves“ (27 tšk.) 12-os komandų pirmenybėse užima 9-ą poziciją.

Baltijos ledo ritulio lygoje Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) su Dominyku Sadausku svečiuose 3:0 nugalėjo Talino „HC Panter“ (Estija). Lietuvis įmušė įvartį ir 2 sykius atakavo vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„HK Liepaja“ (32 tšk.) išlaikė lyderės poziciją. Elektrėnų „Energija“ (9) užima 7-ą vietą, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (7) yra priešpaskutinė – 8-a.

Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda išvykoje po pratęsimo 3:2 įveikė „EC Bregenzerwald“ (Austrija). Lietuvis prie pergalės pridėjo rezultatyvų perdavimą.

„KHL Sisak“ (42 tšk.) vėl tapo lygos lydere, o Arturą Seniutą savo gretose turinti „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija, 9) ekipa lieka paskutinė – 13-a.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ komanda svečiuose 0:6 neturėjo vilčių prieš „HC Thurgau“. Lietuvis ant ledo praleido 15 min. 51 sek., 2 kartus atakavo vartus, blokavo 1 smūgį ir gavo 2 baudos min.

„EHC Arosa“ (15 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 10-a.

Norvegijos antroje lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu savo arenoje 5:2 įveikė „Tromso“. Lietuvis žaidė 20 min. 8 sek., pelnė įvartį, atliko rezultatyvų perdavimą ir 5 sykius atakavo vartus.

„Gruner“ (29 tšk.) klubas, kurio garbę gina Dominykas Bogdziulis, užima 2-ą vietą, o „Comet“ (16) pakilo į 6-ą poziciją tarp 8 ekipų.

Vokietijos trečioje lygoje Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda namuose 5:3 pranoko „Herner EV Miners“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą.

„Hammer Eisbaren“ (30 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 4-ą vietą tarp 11 komandų.

Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) „Quad City Storm“ su Eimantu Noreika savų žiūrovų akivaizdoje 0:2 pralaimėjo prieš „Peoria Rivermen“. Lietuvis susimušė su Benjaminu Lindbergu ir iš viso gavo 7 baudos min.

„Quad City Storm“ (7 tšk.) žengia priešpaskutinė – 9-a.

E. Noreikos ir B. Lindbergo muštynės:

Stipriausioje Švedijos jaunimo lygoje Dariaus Adakausko atstovaujama „Rogle BK“ komanda išvykoje 3:4 nusileido „Sodertalje SK“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Rogle BK“ (29 tšk.) Pietų konferencijoje rikiuojasi 4-a tarp 10 komandų.

Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje „LHC Academy“ su Benu Andrejausku namuose 3:1 nugalėjo „HC Ambri-Piottą“. Lietuvis pelnė įvartį.

Du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda savo arenoje 2:5 pralaimėjo prieš „GCK Lions“. Danielius Čečekovas atliko rezultatyvų perdavimą, o Titas Krakauskas nežaidė.

„EHC Kloten“ su Dovydu Norumi namuose 1:7 neturėjo vilčių prieš „SCL Young Tigers“. Lietuvis pelnė vienintelį komandos įvartį. D. Norui tai buvo pirmas įvartis šioje lygoje.

Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu savų fanų akivaizdoje 4:6 pralaimėjo prieš „EHC Biel-Bienne Spirit“. Lietuvis nepasižymėjo.

„LHC Academy“ (36 tšk.) užima 5-ą vietą, „EHC Kloten“ (36) – 6-ą, „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (35) – 8-ą, o „Futur Hockey“ (22) yra paskutinė – 13-a.

