  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja dėl ryto orų ir eismo: įsidėmėkite, kaip elgtis

2025-11-23 20:46 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-11-23 20:46

Artėjant pirmam rimtesniam sniegui, vilniečiams primenama atidžiau planuoti keliones mieste. JUDU socialiniuose tinkluose išplatino svarbų perspėjimą, kad dėl prastėjančių oro sąlygų pirmadienį gali sutrikti eismas ir viešojo transporto darbas.

Skambina pavojaus varpais dėl rytojaus ryto orų ir eismo: įsidėmėkite, kaip elgtis, kad nebūtų per vėlu (nuotr. bendrovės)
33

Artėjant pirmam rimtesniam sniegui, vilniečiams primenama atidžiau planuoti keliones mieste. JUDU socialiniuose tinkluose išplatino svarbų perspėjimą, kad dėl prastėjančių oro sąlygų pirmadienį gali sutrikti eismas ir viešojo transporto darbas.

0

„Svarbi informacija keliaujantiems: dėl pasikeitusių oro sąlygų rytoj, lapkričio 24 d, galimi eismo trikdžiai bei viešojo transporto vėlavimai.

Kviečiame būti itin atidiems, keliones planuoti su laiko atsarga bei sekti viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku virtualioje JUDU švieslentėje – ją rasite nuorodoje komentare. Pasitikime pirmąjį sniegą ramiai ir atsakingai“, – skelbia JUDU.

Pirmasis sniegas dažnai atneša ne tik žiemišką nuotaiką, bet ir didesnius iššūkius keliuose – prastesnį matomumą, slidesnę dangą, ilgesnius stabdymo kelią ir sulėtėjusį eismą pagrindinėse miesto arterijose. Dėl to vilniečiams pirmadienio rytą patariama išvykti anksčiau nei įprastai, ypač jei keliaujama į darbą, mokyklą ar oro uostą.

JUDU rekomenduoja stebėti viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku ir, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus ar derinti kelionę pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu. Vairuotojams patariama prisitaikyti prie žiemos sąlygų – laikytis didesnio atstumo, vengti staigių manevrų ir įsitikinti, kad automobilis jau paruoštas šaltajam sezonui.

Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17

Orų prognozė

Pirmadienio naktį daug kur numatomas sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Rytą vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio, kai kur apie 0 laipsnių. Dieną vietomis nedidelis sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Trečiadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.

