LKL veidų akistatoje Italijoje – solidus Beliausko žaidimas ir Flaggo spindesys

L.Beliauskas žaidė 33 minutes ir pasižymėjo 14 taškų (1/1 dvit., 4/8 trit.), 3 atkovotais kamuoliais, rezultatyviu perdavimu, klaida ir 13 naudingumo balų.
Rungtynėse netrūko veidų, kurie praeityje varžėsi Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), o rezultatyviausiu mačo žaidėju tapo ir į priekį nugalėtojus vedė buvęs Vilniaus „Ryto“ puolėjas Savionas Flaggas. Jis surinko 24 taškus ir 9 atkovotus kamuolius.
S.Flaggui solidžiai talkino buvęs Kėdainių „Nevėžio“ centras Edas Croswellas su 18 taškų. L.Beliausko komandoje buvę „Neptūno“ legionieriai pasižymėjo skirtingais pasirodymais – Desure'as Buie surinko 18 taškų, o Nate'as Johnsonas – 7.
