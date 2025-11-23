 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

LKL veidų akistatoje Italijoje – solidus Beliausko žaidimas ir Flaggo spindesys

2025-11-23 22:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 22:57

Italijos lygoje dar vieną nesėkmę sugėrė Lauryno Beliausko atstovaujama Sasario „Dinamo“ (2/7), kuri išvykoje 75:86 (21:24, 18:24, 18:15, 18:23) nusileido Neapolio „Basket“ (4/5).

L.Beliauskas taikliai atakavo iš toli (FIBA Europe nuotr.)

Italijos lygoje dar vieną nesėkmę sugėrė Lauryno Beliausko atstovaujama Sasario „Dinamo" (2/7), kuri išvykoje 75:86 (21:24, 18:24, 18:15, 18:23) nusileido Neapolio „Basket" (4/5).

0

L.Beliauskas žaidė 33 minutes ir pasižymėjo 14 taškų (1/1 dvit., 4/8 trit.), 3 atkovotais kamuoliais, rezultatyviu perdavimu, klaida ir 13 naudingumo balų.

Rungtynėse netrūko veidų, kurie praeityje varžėsi Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), o rezultatyviausiu mačo žaidėju tapo ir į priekį nugalėtojus vedė buvęs Vilniaus „Ryto“ puolėjas Savionas Flaggas. Jis surinko 24 taškus ir 9 atkovotus kamuolius.

S.Flaggui solidžiai talkino buvęs Kėdainių „Nevėžio“ centras Edas Croswellas su 18 taškų. L.Beliausko komandoje buvę „Neptūno“ legionieriai pasižymėjo skirtingais pasirodymais – Desure'as Buie surinko 18 taškų, o Nate'as Johnsonas – 7.

