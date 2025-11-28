„UFC 324“: Gaethje ir Pimblettas kovos dėl laikinojo čempiono diržo, sugrįžta Rose Namajunas ir Amanda Nunes

Dabartinis lengvo svorio kategorijos čempionas Ilia Topuria paskelbė, kad nekovos pirmąjį 2026 m. ketvirtį, todėl organizacijos atstovai nusprendė įvesti laikinąjį diržą.
Tai bus pirmasis iš 13 grandiozinių renginių, suplanuotų pagal partnerystę su „Paramount“ 2026 metams.
J. Gaethje jau yra buvęs laikinuoju čempionu bei laukė, kol birželį susikaus su I. Topurios ir Charleso Oliveiros kovos nugalėtoju. Pamatęs, kaip I. Topuria susitvarkė su varžovu iš Brazilijos, J. Gaethje dar kartą patvirtino savo ketinimus laukti šanso kovoti dėl titulo, kaip potencialią datą nurodydamas artėjantį UFC renginį Baltuosiuose rūmuose birželį.
Paskutinį kartą 2025 m. kovą J. Gaethje įveikė Rafaelį Fizijevą „UFC 313“ turnyre ir pelnė „vakaro pasirodymo“ premiją. Su šia pergale J. Gaethje atsigavo po BMF titulo praradimo, kai „UFC 300“ turnyre buvo nokautuotas Maxo Holloway.
P. Pimblettas paskutinį kartą matytas balandį „UFC 314“ turnyre, kur sutriuškino buvusį pretendentą į titulą Michaelą Chandlerį. Nuo tada „The Baddy“ taip pat leido suprasti, kad nori išspręsti savo nesutarimus su I. Topuria ir netgi stojo į akistatą su čempionu po „UFC 317“. Prieš įveikdamas M. Chandlerį, P. Pimblettas pasiekė šešias pergales UFC iš eilės, įskaitant pergalę teisėjų sprendimu prieš Tony Fergusoną ir skausmingą veiksmą prieš Bobby Greeną.
Tikimasi, kad laikinosios kovos nugalėtojas susitiks su I. Topuria vėliau 2026 m. vyksiančioje diržų suvienijimo kovoje.
Tuo tarpu dukart olimpinė aukso medalininkė ir PFL čempionė K. Harrison, titulą iškovojo birželį „UFC 316“ turnyre atlikusi skausmingą veiksmą Juliannai Penai. Beveik iškart po to ji pakvietė A. Nunes į narvą, kad suderintų būsimą kovą.
Buvusi lengviausio svorio ir puslengvio svorio kategorijų čempionė A. Nunes nekovojo nuo tada, kai 2023 m. birželį „UFC 289“ turnyre apgynė savo 135 svarų (61,2 kg) čempionės titulą prieš Ireną Aldaną. Po pergalės A. Nunes padėjo savo du titulus ir paskelbė apie pasitraukimą iš sporto. Dabar, praėjus dvejiems metams, moteris, kurią daugelis laiko visų laikų geriausia, grįžta bandyti susigrąžinti savo sostą.
Taip pat pagrindinėje programoje paskelbta lengviausio svorio kategorijos kova tarp buvusio čempiono Seano O'Malley (18-3, 1 anuliuota) ir kylančios žvaigždės Songo Yadongo (22-8-1, 1 anuliuota).
S. O'Malley patyrė du pralaimėjimus iš eilės prieš dabartinį čempioną Merabą Dvališvilį.
S. Yadongas pastarąjį kartą kovojo vasarį, kai laimėjo po kontraversiško sprendimo prieš Henry Cejudo. Dvikovos metu S. Yadongas turėjo pranašumą prieš varžovą, kol netyčinis dūris į akį neleido H. Cejudo tęsti kovos.
Po pranešimo per CBS, D. White'as „Instagram Live“ transliacijoje paskelbė apie papildomas kovas.
Kovų sąraše taip pat numatyta buvusių čempionių akistata: buvusi visų lengviausio svorio kategorijos čempionė Alexa Grasso (16-5-1) susikaus su buvusia minimalaus svorio kategorijos čempione Rose Namajunas (14-7).
A. Grasso yra patyrusi du pralaimėjimus iš eilės: ji prarado titulą Valentinai Ševčenko jų trilogijos kovoje, o vėliau „UFC 315“ turnyre pralaimėjo teisėjų sprendimu Natalijai Silvai.
R. Namajunas nuo perėjimo į 125 svarų (56,7 kg) kategoriją rezultatas yra 3-1, ji atvyksta po pergalės teisėjų sprendimu prieš Mirandą Maverick.
Dar vienas buvęs čempionas Deivesonas Figueiredo (25-5-1) taip pat pasirodys „UFC 324“ turnyre. Jis kovos su Umaru Nurmagomedovu (19-1) lengviausio svorio kategorijos kovoje. U. Nurmagomedovas neseniai atsigavo po pralaimėjimo titulinėje kovoje M. Dvališviliui, įveikdamas Mario Bautistą.
Kitos paskelbtos kovos: sunkiasvorių akistata tarp Derricko Lewiso ir ant bangos esančio Waldo Corteso-Acostos, puslengvio svorio kategorijos dvikova tarp Arnoldo Alleno ir Jeano Silvos bei vidutinio svorio kategorijos kova tarp Ateba Gautier ir Andrejaus Puliajevo.
