TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC čempionas Tomas Aspinallas po durių į akis vis dar negali sportuoti – gydymas užsitęsė, gali prireikti operacijos

2025-12-01 09:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 09:22

Praėjus daugiau nei mėnesiui po traumos, patirtos ginant sunkiasvorių čempiono titulą „UFC 321“ turnyre, 32-ejų metų birtui Tomui Aspinallui diagnozuota reta abiejų akių būklė ir jis vis dar neturi leidimo grįžti į kovas.

Tomas Aspinallas | Scanpix nuotr.

0

Prancūzas Cirylas Gane'as netyčia įdūrė T. Aspinallui į abi akis bandydamas smūgiuoti pirmojo raundo pabaigoje.

T. Aspinallas negalėjo tęsti kovos ir išsaugojo diržą, nes kova buvo nutraukta ir paskelbta neįvykusia.

Medicininėje ataskaitoje, kurią T. Aspinallas paskelbė savo „Instagram“ paskyroje, nurodoma, kad jam diagnozuotas „reikšmingas trauminis abipusis Brauno sindromas“ ir jis vis dar kenčia nuo „nuolatinio“ dvejinimosi akyse.

T. Aspinallas teigė, kad nuo kovos nesulaukė jokių žinių iš C. Gane'o, ir naujienose savo „YouTube“ kanale pripažino, kad jam gali prireikti operacijos.

„Turime pažiūrėti, kaip viskas klostysis per kelias artimiausias savaites. Akivaizdu, kad tai priklauso nuo specialistų ir panašiai, bet šiuo metu aš nesitreniruoju salėje, – sakė kovotojas. – Šiuo metu nedarau nieko, kas susiję su MMA. Dabar tiesiog laikausi gydytojo nurodymų ir stebiu, kas vyksta su sveikata.“

Brauno sindromas yra būklė, kai akis negali judėti į viršų, ypač žiūrint į vidų.

T. Aspinallui taip pat nustatytas sumažėjęs akių judrumas, susilpnėjusi regėjimo funkcija ir smarkiai susiaurėjęs regėjimo laukas.

Specializuotas gydymas tęsiamas, o T. Aspinallui „dar mediciniškai neleista užsiimti kovine veikla“.

„Priklausomai nuo klinikinės eigos, jei simptomai nepraeis, gali prireikti tikslinių periokulinių (aplink akies obuolį) steroidų injekcijų arba chirurginės intervencijos, skirtos pašalinti nuolatinį judrumo sutrikimą“, – rašoma ataskaitoje.

Anksčiau lapkritį MMA teisėjas Herbas Deanas sakė, kad po T. Aspinallo incidento oficialūs asmenys sieks reguliariau taikyti taškų atėmimą už dūrius į akis.

Teisėjas Jasonas Herzogas nusprendė paskelbti kovą neįvykusia, o ne diskvalifikuoti 35-erių C. Gane'ą už pražangą.

Paskelbdamas kovą neįvykusia, jis nusprendė, kad pražanga buvo netyčinė.

Diskvalifikacija būtų buvusi įskaityta kaip pergalė T. Aspinallui, kuris tikisi grįžti į narvą su C. Gane'u, kai pasveiks.

„Aš, žinoma, labai noriu sugrįžti ir primušti šį vaikiną. Bet turiu būti 100 proc. pasirengęs. Taigi, kai tik akys bus pasiruošusios, tada tai ir padarysiu“, – pridūrė jis.

