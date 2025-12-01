Dončičiaus ir Reaveso tandemas nukalė „Lakers“ pergalę prieš „Pelicans“

Geroje bangoje esanti „Lakers“ laimėjo jau 7 rungtynes iš eilės, o Vakarų konferencijos dugne esanti „Pelicans“ 3 kartą iš eilės ir 12 sykį iš 13 pastarųjų susitikimų.
Per pirmąjį ketvirtį Los Andželo klubas pelnė net 46 taškus ir taip užfiksavo geriausią šio sezono rezultatą.
Nugalėtojų gretose ryškus buvo Luka Dončičius, kuris per 35 minutes pelnė 34 taškus (5/10 dvit., 4/12 trit., 12/14 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą ir 2 kartus suklydo.
46 first quarter points for the squad -- the most points in a quarter this season 🔥 pic.twitter.com/fPrcRo63Aj— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 1, 2025
Jam puikiai talkino Austinas Reavesas, kuris per 40 minučių įmetė 33 taškus (5/8 dvit., 4/7 trit., 11/12 baud.), atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 5 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
Los Andželo komanda žaidė be LeBrono Jameso, kuris į rikiuotę buvo sugrįžęs lapkričio 18 dieną ir sužaidė 4 mačus, tačiau dabar nerungtyniauja dėl skaudančios kojos.
Pralaimėjusieji vis dar verčiasi be Ziono Williamsono, kuris yra patyręs šlaunies traumą, bei alkūnę susižeidusio Trey’aus Thompsono.
„Pelicans“: Bryce’as McGowensas 23 (7 atk. kam.), Saddicas Bey 22 (11 atk. kam.), Jeremiah Fearsas 21 (7/14 metimai), Darikas Queenas 15 (7 atk. kam.), Micah Peavy 13 (3/5 trit.), Jose Alvarado 12 (2/8 trit.).
„Lakers“: Luka Dončičius 34 (12 atk. kam., 7 rez. per.), Austinas Reavesas 33 (8 rez. per.), Deandre Aytonas 22 (12 atk. kam.), Rui Hachimura 14 (2/8 trit.), Jake’as LaRavia 10 (2/7 trit.).
