  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Kings“ krito prieš „Grizzlies“ – Edey sužaidė karjeros rungtynes NBA

2025-12-01 08:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 08:18

Z.Edey žaidė galingai (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dar vieną pralaimėjimą patyrė vis dar be Domanto Sabonio žaidžianti Sakramento „Kings“ (5/16) komanda.

0

Lietuvio klubas namie 107:115 (35:31, 24:31, 28:21, 20:32) nusileido Memfio „Grizzlies“ (9/12) krepšininkams.

Ketvirto kėlinio pradžioje „Kings“ dar buvo priekyje (87:83), tačiau tuomet Memfio ekipa surengė spurtą 11:0 ir išsiveržė į priekį – 94:87. Sakramento klubas dar buvo susigražinęs pranašumą (103:102), bet svečiai ir vėl žaidė sėkmingą atkarpą – 112:105. Arčiau savo varžovų „Grizzlies“ neprisileido ir šventė pergalę – 115:107.

Šį sezoną D.Sabonis kol kas yra sužaidęs 11 rungtynių, o pastarąjį kartą rungtyniavo lapkričio 16 dieną. Aukštaūgiui yra diagnozuotas dalinis kelio menisko plyšims, o jo būklė pakartotinai bus įvertinta už kiek daugiau nei savaitės.

Tai buvo trečioji „Kings“ komandos nesėkmė iš eilės, o Memfio ekipai trečioji iš eilės pasiekta pergalė.

Nugalėtojų gretose karjeros pasirodymą surengė 221 cm ūgio vidurio puolėjas Zachas Edey, kuris per 29 minutes pelnė 32 taškus (16/20 dvit.), atkovojo 17 kamuolių, blokavo 5 metimus, 5 kartus suklydo ir 4 sykius pažeidė taisykles.

Kanadiečiui tai yra antrasis sezonas NBA, o prieš dvejus metus naujokų biržoje jį Memfio ekipa pakvietė 9 šaukimu.

Šiame mače „Grizzlies“ vertėsi be savo lyderio Ja Moranto.

„Grizzlies“: Zachas Edey 32 (17 atk. kam.), Camas Spenceris 16 (4/5 trit.), Jaylenas Williamsas 15 (3/3 trit.), Jarenas Jacksonas (6 atk. kam.), Kentaviousas Caldwellas-Pope’as po 13, Cedricas Cowardas 10 (7 atk. kam.).

„Kings“: DeMaras DeRozanas 23 (3/5 trit.), Malikas Monkas 21 (6 atk. kam., 6 rez. per.), Zachas LaVine’as 19 (2/6 trit.), Keeganas Murray’us 12 (0/4 trit.), Preciousas Achiuwa 11 (7 atk. kam.).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

