„Kings“ krito prieš „Grizzlies“ – Edey sužaidė karjeros rungtynes NBA

Lietuvio klubas namie 107:115 (35:31, 24:31, 28:21, 20:32) nusileido Memfio „Grizzlies“ (9/12) krepšininkams.
Ketvirto kėlinio pradžioje „Kings“ dar buvo priekyje (87:83), tačiau tuomet Memfio ekipa surengė spurtą 11:0 ir išsiveržė į priekį – 94:87. Sakramento klubas dar buvo susigražinęs pranašumą (103:102), bet svečiai ir vėl žaidė sėkmingą atkarpą – 112:105. Arčiau savo varžovų „Grizzlies“ neprisileido ir šventė pergalę – 115:107.
Šį sezoną D.Sabonis kol kas yra sužaidęs 11 rungtynių, o pastarąjį kartą rungtyniavo lapkričio 16 dieną. Aukštaūgiui yra diagnozuotas dalinis kelio menisko plyšims, o jo būklė pakartotinai bus įvertinta už kiek daugiau nei savaitės.
Tai buvo trečioji „Kings“ komandos nesėkmė iš eilės, o Memfio ekipai trečioji iš eilės pasiekta pergalė.
Nugalėtojų gretose karjeros pasirodymą surengė 221 cm ūgio vidurio puolėjas Zachas Edey, kuris per 29 minutes pelnė 32 taškus (16/20 dvit.), atkovojo 17 kamuolių, blokavo 5 metimus, 5 kartus suklydo ir 4 sykius pažeidė taisykles.
A DOMINANT SHOWING FROM ZACH EDEY!
😤 32 PTS (career-high)
😤 17 REB
😤 4 BLK
Grizzlies win their 3rd in a row. pic.twitter.com/zIDq9md9ypREKLAMAREKLAMA— NBA (@NBA) December 1, 2025
Kanadiečiui tai yra antrasis sezonas NBA, o prieš dvejus metus naujokų biržoje jį Memfio ekipa pakvietė 9 šaukimu.
Šiame mače „Grizzlies“ vertėsi be savo lyderio Ja Moranto.
„Grizzlies“: Zachas Edey 32 (17 atk. kam.), Camas Spenceris 16 (4/5 trit.), Jaylenas Williamsas 15 (3/3 trit.), Jarenas Jacksonas (6 atk. kam.), Kentaviousas Caldwellas-Pope’as po 13, Cedricas Cowardas 10 (7 atk. kam.).
„Kings“: DeMaras DeRozanas 23 (3/5 trit.), Malikas Monkas 21 (6 atk. kam., 6 rez. per.), Zachas LaVine’as 19 (2/6 trit.), Keeganas Murray’us 12 (0/4 trit.), Preciousas Achiuwa 11 (7 atk. kam.).
