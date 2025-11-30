 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Flaggas tapo jauniausiu NBA žaidėju, pelniusiu 35 taškus per rungtynes

2025-11-30 10:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 10:10

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę pasiekė Dalaso „Mavericks“ (6/15) komanda, kuri išvykoje 114:110 (25:28, 24:28, 34:27, 31:27) nugalėjo Los Andželo „Clippers“ (5/15) krepšininkus.

C.Flaggas pelnė 35 taškus (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę pasiekė Dalaso „Mavericks“ (6/15) komanda, kuri išvykoje 114:110 (25:28, 24:28, 34:27, 31:27) nugalėjo Los Andželo „Clippers“ (5/15) krepšininkus.

REKLAMA
0

Geriausias savo rungtynes NBA sužaidė pirmasis šių metų naujokų biržos šaukimas Cooperis Flaggas.

Aštuoniolikmetis per 38 minutes pelnė 35 taškus (13/19 dvit., 0/3 trit., 9/11 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, po 3 kartus suklydo ir pažeidė taisykles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis tapo jauniausiu žaidėju lygos istorijoje, kuriam pavyko pasiekti 35 pelnytų taškų ribą.

Iki šio pasirodymo C.Flaggas daugiausiai buvo pelnęs 29 taškus rungtynėse su Naujojo Orleano „Pelicans“ komanda.

Los Andželo ekipai Kawhi Leonardas įmetė 30 taškų (10/20 metimai), Jamesas Hardenas surinko 29 (11 rez. per.), Johnas Collinsas pridėjo 21.

Nugalėtojų gretose ryškus buvo Klay’us Thompsonas, kuris pelnė 23 taškus (6/10 trit.), Naji Marshallas pridėjo 18 (8 atk. kam.).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų