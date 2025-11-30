Flaggas tapo jauniausiu NBA žaidėju, pelniusiu 35 taškus per rungtynes

Geriausias savo rungtynes NBA sužaidė pirmasis šių metų naujokų biržos šaukimas Cooperis Flaggas.
Aštuoniolikmetis per 38 minutes pelnė 35 taškus (13/19 dvit., 0/3 trit., 9/11 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, po 3 kartus suklydo ir pažeidė taisykles.
🚨 HISTORY FOR COOPER FLAGG 🚨@Cooper_Flagg became the YOUNGEST PLAYER in NBA history to score 35+ points in a game in Dallas' victory tonight!
He joins LeBron James as the only players in NBA history to have scored 30+ points in a game before turning 19 years old. pic.twitter.com/gOrGI0CPGAREKLAMAREKLAMA— NBA (@NBA) November 30, 2025
Jis tapo jauniausiu žaidėju lygos istorijoje, kuriam pavyko pasiekti 35 pelnytų taškų ribą.
Iki šio pasirodymo C.Flaggas daugiausiai buvo pelnęs 29 taškus rungtynėse su Naujojo Orleano „Pelicans“ komanda.
Los Andželo ekipai Kawhi Leonardas įmetė 30 taškų (10/20 metimai), Jamesas Hardenas surinko 29 (11 rez. per.), Johnas Collinsas pridėjo 21.
Nugalėtojų gretose ryškus buvo Klay’us Thompsonas, kuris pelnė 23 taškus (6/10 trit.), Naji Marshallas pridėjo 18 (8 atk. kam.).
