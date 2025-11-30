 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

„Inter“ ir „Whitecaps“ finalas: Messi ir Mulleris kausis dėl pirmojo MLS titulo

2025-11-30 10:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 10:18

MLS pirmenybėse paaiškėjo finalo dalyviai.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

MLS pirmenybėse paaiškėjo finalo dalyviai.

REKLAMA
0

Į finalą užtikrintai žengė Majamio „Inter“ klubas. Jie namuose 5:1 nepaliko vilčių „New York City“ komandai.

Dominuojantį pasirodymą „Inter“ surengė ir be didesnio savo žvaigždžių pasirodymo. Tadeo Allente pelnė „hat-tricką“, o Mateo Silvetti ir Telasco Segovia pridėjo po įvartį. Didžiausia komandos žvaigždė Lionelis Messi prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finale L. Messi sutiks puikiai pažįstamą veidą. Į finalą pateko Vankuverio „Whitecups“ su Thomasu Mulleriu priešakyje. Jie pusfinalyje 3:1 nugalėjo „San Diego FC“ komandą.

Abiem klubams tai bus pirma galimybė iškovoti MLS trofėjų. Iki šiol nė viena iš jų nebuvo patekusi į varžybų finalą.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų