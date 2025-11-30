„Inter“ ir „Whitecaps“ finalas: Messi ir Mulleris kausis dėl pirmojo MLS titulo

Į finalą užtikrintai žengė Majamio „Inter“ klubas. Jie namuose 5:1 nepaliko vilčių „New York City“ komandai.
Dominuojantį pasirodymą „Inter“ surengė ir be didesnio savo žvaigždžių pasirodymo. Tadeo Allente pelnė „hat-tricką“, o Mateo Silvetti ir Telasco Segovia pridėjo po įvartį. Didžiausia komandos žvaigždė Lionelis Messi prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.
Finale L. Messi sutiks puikiai pažįstamą veidą. Į finalą pateko Vankuverio „Whitecups“ su Thomasu Mulleriu priešakyje. Jie pusfinalyje 3:1 nugalėjo „San Diego FC“ komandą.
Abiem klubams tai bus pirma galimybė iškovoti MLS trofėjų. Iki šiol nė viena iš jų nebuvo patekusi į varžybų finalą.
