NCAA: Krivo dominuojantis pasirodymas ir rezultatyvios Kazakevičiaus rungtynės

T.Sargiūnas per 18 minučių pelnė 9 taškus (2/3 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą suklydo ir 3 sykius prasižengė.
Gedimino Aliso Stepheno F.Austino „Lumberjacks“ (5/2) ekipa išvykoje 61:66 (33:26, 28:40) nusileido Arlingtono „Mavericks“ (6/2).
G.Alisas per 15 minučių pelnė 5 taškus (2/4 dvit., 1/1 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir sykį suklydo.
Arizonos „Wildcats“ (7/0) komanda, kurios garbą gina Motiejus Krivas, namie 98:61 (47:32, 51:29) sutriuškino Norfolko „Spartans“ (4/5) krepšininkus.
There's that big to big lob again! pic.twitter.com/qfsSSFa4K7— Arizona Basketball (@ArizonaMBB) November 29, 2025
M.Krivas aikštėje praleido 26 minutes, įmetė 20 taškų (7/7 dvit., 0/1 trit., 6/9 baud.), atkovojo 9 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 2 metimus ir 3 kartus prasižengė.
Dano Kazakevičiaus atstovaujama Howardo „Bison“ (4/5) ekipa 75:79 (43:45, 32:34) išvykoje pralaimėjo prieš Mount St. Mary’s „Mountaineers“ (2/6) komandą.
D.Kazakevičius per 29 minutes pelnė 13 taškų (5/7 dvit., 0/1 trit., 3/6 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir 3 kartus prasižengė.
Kajaus Kublicko Pacific „Tigers“ (6/2) komanda namie 68:54 (32:32, 36:22) nugalėjo Sakramento „Hornets“ (4/5) krepšininkus.
K.Kublickas aikštėje praleido 19 minučų, įmetė 4 taškus (2/3 dvit., 0/5 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.
