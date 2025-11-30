 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sugrįžusi į rungtynes „Heat” vis tiek nusileido „Pistons“

2025-11-30 09:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 09:26

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pralaimėjimą patyrė Majamio „Heat“ (13/7) ekipa, kuri namie 135:138 (23:36, 36:35, 32:37, 44:30) nusileido Detroito „Pistons“ (16/4) krepšininkams.

C.Cunninghamas buvo rezultatyviausias (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pralaimėjimą patyrė Majamio „Heat“ (13/7) ekipa, kuri namie 135:138 (23:36, 36:35, 32:37, 44:30) nusileido Detroito „Pistons“ (16/4) krepšininkams.

REKLAMA
0

Majamio komandai priklausantis Kasparas Jakučionis šiuo metu vis dar laiką leidžia su dublerinės komandos marškinėliais Plėtojimosi lygoje.

Prieš ketvirtajį kėlinį „Heat“ atsiliko net 17 taškų (91:108), o netrukus skirtumas augo dar labiau – 91:111. Kurį laiką skirtumas laikėsi panašus (127:107), bet Majamio komanda ėmė artėti ir likus pusantros minutės Tyleris Herro mažin skirtumą iki 5 taškų – 126:131. Baudas netrukus pridėjo Normanas Powellas (129:131), bet Detroito komanda atsakė dvitaškiu – 133:129.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Intrigą dar bandė dvitaškiu grąžinti Bamas Adebayo, bet tikslus buvo ir Cade’as Cunninghamas (135:131), o galiausiai „Pistons“ išlaikė pergalingą pranašumą sumesdami baudas – 138:135.

REKLAMA
REKLAMA

Pralaimėjusiems Andrew Wigginsas per 37 minutes pelnė 31 tašką (8/11 dvit., 2/4 trit., 9/9 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.

REKLAMA

Nugalėtojams C.Cunninghamas per 38 minutes įmetė 29 taškus (13/20 dvit., 1/5 trit., 0/1 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 8 kartus suklydo ir 5 sykius prasižengė.

„Heat“: Andrew Wigginsas 31 (10/15 metimai), Normanas Powellas 28 (9/16 metimai), Tyleris Herro 24 (6/11 trit.), Bamas Adebayo 15 (10 atk. kam.), Kel’e’as Ware’as 12 (7 atk. kam.).

„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 29 (8 rez. per., 8 kld.), Tobias Harrisas 26 (4/6 trit.), Duncanas Robinsonas 18 (3/9 trit.), Paulas Reedas 13 (10 atk. kam.), Ronaldas Hollandas ir Ausaras Thompsonas (8 atk. kam.) po 10.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų