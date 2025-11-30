Sugrįžusi į rungtynes „Heat” vis tiek nusileido „Pistons“

Majamio komandai priklausantis Kasparas Jakučionis šiuo metu vis dar laiką leidžia su dublerinės komandos marškinėliais Plėtojimosi lygoje.
Prieš ketvirtajį kėlinį „Heat“ atsiliko net 17 taškų (91:108), o netrukus skirtumas augo dar labiau – 91:111. Kurį laiką skirtumas laikėsi panašus (127:107), bet Majamio komanda ėmė artėti ir likus pusantros minutės Tyleris Herro mažin skirtumą iki 5 taškų – 126:131. Baudas netrukus pridėjo Normanas Powellas (129:131), bet Detroito komanda atsakė dvitaškiu – 133:129.
Intrigą dar bandė dvitaškiu grąžinti Bamas Adebayo, bet tikslus buvo ir Cade’as Cunninghamas (135:131), o galiausiai „Pistons“ išlaikė pergalingą pranašumą sumesdami baudas – 138:135.
Pralaimėjusiems Andrew Wigginsas per 37 minutes pelnė 31 tašką (8/11 dvit., 2/4 trit., 9/9 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.
Nugalėtojams C.Cunninghamas per 38 minutes įmetė 29 taškus (13/20 dvit., 1/5 trit., 0/1 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 8 kartus suklydo ir 5 sykius prasižengė.
„Heat“: Andrew Wigginsas 31 (10/15 metimai), Normanas Powellas 28 (9/16 metimai), Tyleris Herro 24 (6/11 trit.), Bamas Adebayo 15 (10 atk. kam.), Kel’e’as Ware’as 12 (7 atk. kam.).
„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 29 (8 rez. per., 8 kld.), Tobias Harrisas 26 (4/6 trit.), Duncanas Robinsonas 18 (3/9 trit.), Paulas Reedas 13 (10 atk. kam.), Ronaldas Hollandas ir Ausaras Thompsonas (8 atk. kam.) po 10.
