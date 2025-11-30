Jakučionis sužibėjo G lygos rungtynėse

K.Jakučionis aikštėje praleido 31 minutę, pelnė 25 taškus (5/8 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 9 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir 2 sykius pažeidė taisykles.
Tai kol kas geriausios lietuvio rungtynės šiame sezone.
Nugalėtojams Myronas Gardneris įmetė 33 taškus (6/6 trit.), Trevoras Keelsas pridėjo 22 (4/7 trit.), Jahmiras Youngas – 21 (11 rez. per.).
Pralaimėjusiems DaRonas Holmesas pelnė 27 taškus (12 atk. kam.), Mosesas Brownas surinko 23 (9 atk. kam.).
Augusto Marčiulionio atstovaujama „South Bay Lakers“ (5/2) ekipa išvykoje 113:124 (33:32, 27:36, 34:27, 19:29) nusileido San Diego „Clippers“ (4/2) krepšininkams.
Lietuvis ant parketo išbuvo rekordines 18 minučių, per kurias pelnė 6 taškus (3/5 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir 2 sykius prasižengė.
Nugalėtojams Tayloras Funkas įmetė 30 taškų (8/11 trit.), Jasonas Prestonas surinko 23 (9 rez. per.), pralaimėjusiems R.J.Davisas surinko 24 (4/11 trit.).
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.