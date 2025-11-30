 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionis sužibėjo G lygos rungtynėse

2025-11-30 08:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 08:58

Nacionalinėje krepšinio asociacijos (NBA) Plėtojimosi lygoje galingą pasirodymą surengė Kasparas Jakučionis, kurio atstovaujama „Sioux Falls Skyforce“ (7/3) komanda, namie 140:130 (38:32, 39:33, 37:46, 26:19) nugalėjo „Grand Rapids Gold“ (6/3) krepšininkus.

K.Jakučionis sužaidė geriausias rungtynes

Nacionalinėje krepšinio asociacijos (NBA) Plėtojimosi lygoje galingą pasirodymą surengė Kasparas Jakučionis, kurio atstovaujama „Sioux Falls Skyforce“ (7/3) komanda, namie 140:130 (38:32, 39:33, 37:46, 26:19) nugalėjo „Grand Rapids Gold“ (6/3) krepšininkus.

REKLAMA
1

K.Jakučionis aikštėje praleido 31 minutę, pelnė 25 taškus (5/8 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 9 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir 2 sykius pažeidė taisykles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai kol kas geriausios lietuvio rungtynės šiame sezone.

Nugalėtojams Myronas Gardneris įmetė 33 taškus (6/6 trit.), Trevoras Keelsas pridėjo 22 (4/7 trit.), Jahmiras Youngas – 21 (11 rez. per.).

REKLAMA
REKLAMA

Pralaimėjusiems DaRonas Holmesas pelnė 27 taškus (12 atk. kam.), Mosesas Brownas surinko 23 (9 atk. kam.).

REKLAMA

Augusto Marčiulionio atstovaujama „South Bay Lakers“ (5/2) ekipa išvykoje 113:124 (33:32, 27:36, 34:27, 19:29) nusileido San Diego „Clippers“ (4/2) krepšininkams.

Lietuvis ant parketo išbuvo rekordines 18 minučių, per kurias pelnė 6 taškus (3/5 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir 2 sykius prasižengė.

Nugalėtojams Tayloras Funkas įmetė 30 taškų (8/11 trit.), Jasonas Prestonas surinko 23 (9 rez. per.), pralaimėjusiems R.J.Davisas surinko 24 (4/11 trit.).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų